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Američki predsednik Donald Tramp obavio je u utorak redovni šestomesečni lekarski pregled u Vojnom medicinskom centru Volter Rid, nakon čega je poručio da su rezultati bili odlični. Bela kuća, međutim, još nije objavila zvaničan medicinski izveštaj.

Tramp je na društvenim mrežama napisao da je upravo završio "šestomesečni sistematski pregled" i da je "sve prošlo SAVRŠENO".

Predsednik SAD proveo je više od tri sata u medicinskom centru Volter Rid, gde je, prema navodima Bele kuće, obavio preventivne medicinske i stomatološke preglede. Reč je o četvrtom javno potvrđenom lekarskom pregledu otkako se vratio u Belu kuću u drugom predsedničkom mandatu.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp gleda UFC u Majamiju Foto: Julia Demaree Nikhinson / AFP / Profimedia, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Pitanja o zdravlju i transparentnosti

Bela kuća nije odmah objavila pisani izveštaj Trampovih lekara. Iako je praksa da američke administracije javnosti predstave određene rezultate predsedničkih pregleda, konačna odluka o tome šta će biti objavljeno ostaje na predsedniku.

Tramp sledećeg meseca puni 80 godina i najstariji je čovek koji je izabran za predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Njegov prethodnik Džo Bajden napustio je funkciju sa 82 godine, nakon što je odustao od predsedničke trke 2024. usled brojnih pitanja o njegovim godinama i sposobnosti za obavljanje dužnosti.

Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Anketa koju su u aprilu sproveli Washington Post, ABC News i Ipsos pokazala je da manje od polovine odraslih Amerikanaca smatra da Tramp ima dovoljno mentalne oštrine i fizičkog zdravlja da efikasno obavlja predsedničku funkciju.

Bivši lekar Bele kuće Džefri Kulman izjavio je da bi kompletan pregled osobe Trampovih godina trebalo da obuhvati detaljna ispitivanja rada srca, skrining na najčešće vrste raka, kao i test procene kognitivnih sposobnosti, uz standardna merenja poput krvnog pritiska, visine i telesne težine.

Portparol Bele kuće Dejvis Ingl poručio je da je Tramp "najoštroumniji i najdostupniji predsednik u američkoj istoriji" i da je i dalje "odličnog zdravstvenog stanja".

Polemike oko objavljivanja medicinskih podataka

U Sjedinjenim Američkim Državama ne postoji zakon koji obavezuje predsednika da javno objavi svoju medicinsku dokumentaciju, pa se nivo transparentnosti razlikovao od administracije do administracije.

Tramp je prethodnih godina često isticao da je sa maksimalnim rezultatom položio kognitivne testove, dok je kritikovao mentalne sposobnosti Džoa Bajdena. Njegovi lekari su naveli da je na pregledima 2018. i 2025. godine ostvario rezultat 30 od 30 na Montrealskom testu za procenu kognitivnih funkcija.

Ipak, pojedini kritičari smatraju da Trampovi dugi i nepovezani govori, kao i njegov stil javnog nastupa, ukazuju na moguće kognitivno slabljenje. Prošlog meseca više od 30 neurologa, psihijatara i drugih medicinskih stručnjaka objavilo je saopštenje u kojem su, iako ga nisu lično pregledali, izrazili zabrinutost zbog, kako su naveli, "objektivno uočljivih znakova ozbiljnog zdravstvenog problema".

Dekoracije Bele kuće za Noć veštica Foto: Andrew Thomas/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bela kuća odbacila je takve tvrdnje, ocenivši da lekari koji postavljaju dijagnoze bez pregleda pacijenta krše osnovna etička načela medicinske profesije.

Prošlog jula Trampu je dijagnostikovana hronična venska insuficijencija, stanje koje je često kod starijih osoba i dovodi do zadržavanja krvi u venama i blagih otoka nogu. Njegov poslednji javno objavljeni lekarski izveštaj, iz oktobra prošle godine, sadržao je samo jednu stranicu sa zaključkom da je predsednik "izuzetnog zdravstvenog stanja", bez detaljnijih medicinskih nalaza.

Pojedini stručnjaci smatraju da bi, zbog značaja funkcije predsednika, javnosti trebalo omogućiti uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju, a ne samo u sažete izveštaje koje odobrava Bela kuća.