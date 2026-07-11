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Broj poginulih u dva razorna zemljotresa koja su 24. juna pogodila Venecuelu porastao je na 4.333, saopštio je u subotu predsednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez. On je najavio i da će raspodela stambenih jedinica građanima koji su ostali bez domova početi naredne sedmice.

Prema njegovim rečima, identitet 315 poginulih još nije utvrđen.

Zvaničan broj povređenih ostao je nepromenjen i iznosi 16.740, dok je iz ruševina spaseno 6.462 ljudi. Oko 17.000 stanovnika ostalo je bez krova nad glavom.

1/12 Vidi galeriju Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

Sledeće nedelje dodela prvih 200 kuća

Rodrigez je rekao da će vršilac dužnosti predsednika Delsi Rodrigez naredne sedmice dodeliti prvih 200 kuća porodicama pogođenim zemljotresom, ali nije izneo dodatne detalje o programu.

Dodao je da je oštećeno ukupno 856 objekata, od kojih je 190 potpuno srušeno ili je pretrpelo ozbiljna konstruktivna oštećenja.

Prema preliminarnim procenama vlade, potrebno je izgraditi oko 25.000 novih stambenih jedinica. Vlasti su već identifikovale oko 40 parcela ukupne površine 584.000 kvadratnih metara za izgradnju naselja u Osmi i Čuspi.

Rodrigez je istakao da se potraga za preživelima nastavlja.