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Iran je već obnovio deo proizvodnje dronova tokom šestonedeljnog prekida vatre koji je počeo početkom aprila, objavio je CNN, pozivajući se na dva izvora upoznata sa procenama američkih obaveštajnih službi.

Prema navodima iz izveštaja, američki obaveštajni podaci ukazuju na to da Iran obnavlja svoje vojne kapacitete znatno brže nego što je prvobitno procenjeno. CNN je te tvrdnje zasnovao na informacijama četiri izvora upoznata sa najnovijim procenama.

Reuters je naveo da nije mogao nezavisno da potvrdi te informacije.

Novi navodi dolaze u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države spremne da izvedu nove napade na Iran ukoliko Teheran ne pristane na mirovni sporazum.

Tramp je, međutim, nagovestio i da bi Vašington mogao da sačeka još nekoliko dana kako bi, kako je rekao, „dobio prave odgovore“.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Iran poručuje da rakete i dronovi nisu predmet pregovora

Istovremeno, vršilac dužnosti iranskog ministra odbrane brigadni general Madžid Ibn Reza poručio je da raketni i dronski kapaciteti Irana predstavljaju crvenu liniju nacionalne bezbednosti i da neće biti predmet pregovora.

Kako prenosi iranska državna televizija Pres TV, Ibn Reza je naglasio da će Teheran nastaviti da jača i proširuje ove programe uprkos spoljnim pritiscima.

„Jačanje odbrambenih sposobnosti Irana ostaje strateški prioritet, a raketni i dronski programi nastaviće da napreduju“, poručio je Ibn Reza.

On je te stavove izneo tokom sastanka sa članovima Ekonomskog odbora iranskog parlamenta, gde je govorio o rezultatima, karakteristikama i dostignućima takozvanog Ramazanskog rata.

Prema njegovim rečima, budući razvoj iranskih raketnih i dronskih kapaciteta zasnivaće se na domaćem znanju, sopstvenoj tehnologiji i nacionalnim industrijskim kapacitetima.

Ove izjave dodatno potvrđuju da Teheran ne namerava da odustane od svojih ključnih vojnih programa. Dok američke obaveštajne službe procenjuju da Iran obnavlja vojnu industriju brže nego što se očekivalo, iranski zvaničnici javno poručuju da će razvoj raketa i dronova biti nastavljen i da neće biti uključen u eventualne pregovore sa Zapadom.