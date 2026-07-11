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Pentagon je objavio novu grupu dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima (NLO), među kojima se nalazi i izveštaj vojnog pilota koji tvrdi da je video letelicu „drugačiju od svega što je doživeo“ tokom 28 godina službe.

Kako prenosi CBS News, najnovija objava obuhvata 40 fajlova – 14 dokumenata, 19 video-snimaka, četiri audio-zapisa i tri fotografije.

Materijali potiču iz više američkih institucija, uključujući Pentagon, NASA-u, CIA-u, FBI i Ministarstvo energetike.

Dokumenti su objavljeni na zvaničnom Pentagonovom portalu posvećenom neidentifikovanim anomalnim fenomenima, u skladu sa izvršnom naredbom predsednika Donalda Trampa potpisanom ranije ove godine. Reč je o kombinaciji istorijskih dokumenata, uglavnom sa minimalnim redakcijama, i novijih izveštaja koji opisuju savremene incidente.

NLO iznad nuklearnog postrojenja u Teksasu

Među najzanimljivijim dokumentima nalazi se izveštaj Ministarstva energetike o događaju iz septembra 2015. godine, kada je neidentifikovani objekat ušao u vazdušni prostor iznad nuklearnog postrojenja Panteks kod Amarila u Teksasu.

Prema svedočenju dvojice službenika obezbeđenja, pokušali su da prate objekat, ali nisu uspeli da mu se približe. Kada su izašli iz vozila i posmatrali ga dvogledom, primetili su da se kreće potpuno nečujno i da na njemu nije bilo vidljivog pogonskog sistema.

"Iako nisu mogli da sustignu objekat, zaustavili su svoje vozilo i izašli iz njega. Primetili su da objekat nije ispuštao nikakav zvuk. Štaviše, oficiri su izjavili da nisu mogli da identifikuju bilo kakvu vrstu pogonskog sistema na objektu pomoću dvogleda", navodi se u izveštaju.

Posle jednog do dva minuta objekat je nastavio ka severu i nestao iz vidokruga.

Neobjašnjivi objekti širom sveta

Oko polovine objavljenih materijala odnosi se na period od 2010. godine do danas i uključuje infracrvene snimke zabeležene vojnim kamerama.

Na snimcima se vide neobjašnjivi objekti iz različitih delova sveta, uključujući zapadni Pacifik, Atlantski okean i Bliski istok.

Jedan od incidenata dogodio se iznad Atlantika 2020. godine. Prema izveštaju člana posade američke mornarice, na snimku se vidi tamni objekat kestenjaste boje, visine između 3,6 i 4,5 metara.

Pilot: Nisam video ništa slično za 28 godina službe

Posebnu pažnju privukao je izveštaj vojnog pilota iz 2019. godine, koji je zajedno sa još četvoricom članova posade posmatrao nepoznati objekat iznad istočnog dela Sjedinjenih Američkih Država.

„Primetio sam objekat sa karakteristikama leta kakve nisam video tokom svojih 28 godina službe u Vazduhoplovstvu i mornarici“, napisao je pilot.

1/3 Vidi galeriju NLO iznad iranskih čamaca Foto: Printscreen

Prema njegovim rečima, mali objekat kretao se velikom brzinom pravolinijski u suprotnom smeru.

„Pratio sam ga oko 10 do 15 sekundi pre nego što smo uključili snimač. Kada sam uvećao sliku da bih dobio bolju rezoluciju, objekat je zbog svoje brzine izašao iz mog vidnog polja i više nisam uspeo da ga pronađem“, naveo je on.

Naknadna analiza pokazala je da je objekat imao pravougaoni oblik, a ni ostali članovi posade, uprkos dugogodišnjem iskustvu, nisu uspeli da utvrde o čemu je reč.

Novi slučajevi kod Kine i stari dosije iz 1949. godine

Među najnovijim slučajevima nalaze se događaji iz 2025. godine pod nadležnošću američke Indo-pacifičke komande. Na jednom snimku vojni senzor prati neobičnu pojavu iznad Žutog mora opisanu kao „područje kontrasta koje podseća na šestokraku zvezdu“, dok drugi video prikazuje objekat koji se nekoliko minuta kreće iznad Istočnog kineskog mora.

Objavljeni su i istorijski dokumenti iz 1949. godine koji se odnose na konferenciju održanu u Los Alamosu u Novom Meksiku, na kojoj su učestvovali vodeći fizičari, uključujući naučnike angažovane na projektu Menhetn. Tema razgovora bile su misteriozne „zelene vatrene lopte“ koje su primećene iznad nuklearne laboratorije.

Iako je jedna od teorija bila da je reč o meteorima, jedan od prisutnih astronoma istakao je da takav fenomen nikada ranije nije zabeležen prilikom ulaska meteorita u Zemljinu atmosferu.

Biće objavljeno još dosijea

Iz Pentagona poručuju da ovo nije poslednja objava u okviru predsedničke izvršne uredbe.

„Ministarstvo odbrane i naši partnerski organi aktivno rade na pripremi naredne serije dosijea o NLO“, izjavio je portparol Pentagona Šon Parnel.