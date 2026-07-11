Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pretnja smrću iz Irana! Na grafici koju je objavio provladin list Hamšahri prikazani su brojni zapadni lideri u narandžastim zatvorskim kombinezonima.

Iznad kolaža na persijskom jeziku piše: „Osveta je neizbežna.“ Neposredno ispod stoji poruka koja se može prevesti kao da će „kriminalci odgovorni za zločine dočekati svoju smrt“.

Među prikazanim političarima nalazi se i nemački kancelar Fridrih Merc.

Pored Merca, na naslovnoj strani nalaze se i američki predsednik Donald Tramp, izraelski premijer Benjamin Netanjahu, francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer, italijanska premijerka Đorđa Meloni, američki državni sekretar Marko Rubio, ministar odbrane SAD Pit Hegset, izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar, američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi, kao i još nekoliko visokih zvaničnika iz Sjedinjenih Američkih Država i Evrope.

Tramp i Netanjahu zauzimaju centralno mesto na naslovnici i posebno su istaknuti, uz nišane koji su nacrtani preko njihovih fotografija.

1/10 Vidi galeriju Fridrih Merc i Đorđa Meloni Foto: Gregorio Borgia/AP

List blizak iranskom režimu

Hamšahri nije običan dnevni list. Izdaje ga grad Teheran i smatra se jednim od glasila bliskih tvrdolinijašima u iranskom političkom vrhu.

Posebnu pažnju privlači činjenica da je list svojevremeno vodio Mohamed Bager Galibaf, današnji predsednik iranskog parlamenta i jedan od najuticajnijih ljudi u zemlji, koji danas ima važnu ulogu u kontaktima iranskog režima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Zašto se Fridrih Merc našao na naslovnici?

Prema pisanju nemačkog lista Bild, pojavljivanje Fridriha Merca na ovoj grafici verovatno nije slučajno. Nemački kancelar već mesecima važi za jednog od najoštrijih kritičara iranskog režima.

Tokom masovnih protesta u Iranu u januaru izjavio je da je režim „praktično na kraju“ i da očekuje njegov skori pad.