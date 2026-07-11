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Telo muškarca pronađeno je u koferu u blizini mesta na kojem se održavala potraga za plišanim medvedima za decu, nakon što su dvojica muškaraca uhapšena zbog sumnje za ubistvo.

Policija je u četvrtak, 9. jula, oko 22.55 časova dobila prijavu o navodnom napadu u kući u ulici Kingfišer Kort u Vimbldonu.

Po dolasku na lice mesta policajci nisu zatekli nikoga u kući, ali su posumnjali da je jedna osoba povređena, zbog čega je odmah pokrenuta istraga.

Kako prenosi The Sun, dvojica osumnjičenih, starih 27 i 32 godine, u petak su se sami prijavili u policijsku stanicu Medvej u Gilingemu, u okrugu Kent. Nakon toga su uhapšeni zbog sumnje za ubistvo i i dalje se nalaze u pritvoru.

Treći muškarac uhapšen je zbog sumnje da je pomagao počiniocu, ali je u međuvremenu pušten da se brani sa slobode uz kauciju.

Kofer pronađen tokom dečje potrage za plišanim medvedima

Kasnije istog dana policija je pretražila rekreativni park u Ročesteru, u Kentu, gde je u koferu pronađeno telo muškarca. Kofer se nalazio nedaleko od mesta na kojem se u tom trenutku održavala dečja potraga za plišanim medvedima.

Park je i dalje ograđen policijskom trakom, a pripadnici policije patroliraju tim područjem.

Jedan od stanovnika, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je:

„Video sam kofer pre nego što je stigla policija. Bio sam sa sestričinom i sestrićem, pa sam pokušavao da ih sprečim da priđu.“

„Kofer je bio prekriven stotinama muva. Prvo sam čuo njihovo zujanje. Primetio sam da je reč o velikom koferu, a pored njega su bile i dečje sanke za sneg.“

Žrtva još nije zvanično identifikovana, ali policija veruje da zna o kome je reč i već je obavestila najbliže članove porodice.

Inspektor Ben Dalovej izjavio je:

„Naše misli su uz porodicu žrtve, koja je razumljivo skrhana zbog ovog gubitka. Nastavićemo da im pružamo svu potrebnu podršku.“

„Istraga se odvija veoma brzo i neumorno radimo kako bismo utvrdili tačne okolnosti ovog događaja.“