PRONAŠLI SU KOFER, A KADA SU GA OTVORILI USLEDIO JE UŽAS! Jezivo otkriće u parku gde su se igrala deca! Tražili su plišane medvede, a ona je došla policija!
Telo muškarca pronađeno je u koferu u blizini mesta na kojem se održavala potraga za plišanim medvedima za decu, nakon što su dvojica muškaraca uhapšena zbog sumnje za ubistvo.
Policija je u četvrtak, 9. jula, oko 22.55 časova dobila prijavu o navodnom napadu u kući u ulici Kingfišer Kort u Vimbldonu.
Po dolasku na lice mesta policajci nisu zatekli nikoga u kući, ali su posumnjali da je jedna osoba povređena, zbog čega je odmah pokrenuta istraga.
Kako prenosi The Sun, dvojica osumnjičenih, starih 27 i 32 godine, u petak su se sami prijavili u policijsku stanicu Medvej u Gilingemu, u okrugu Kent. Nakon toga su uhapšeni zbog sumnje za ubistvo i i dalje se nalaze u pritvoru.
Treći muškarac uhapšen je zbog sumnje da je pomagao počiniocu, ali je u međuvremenu pušten da se brani sa slobode uz kauciju.
Kofer pronađen tokom dečje potrage za plišanim medvedima
Kasnije istog dana policija je pretražila rekreativni park u Ročesteru, u Kentu, gde je u koferu pronađeno telo muškarca. Kofer se nalazio nedaleko od mesta na kojem se u tom trenutku održavala dečja potraga za plišanim medvedima.
Park je i dalje ograđen policijskom trakom, a pripadnici policije patroliraju tim područjem.
Jedan od stanovnika, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je:
„Video sam kofer pre nego što je stigla policija. Bio sam sa sestričinom i sestrićem, pa sam pokušavao da ih sprečim da priđu.“
„Kofer je bio prekriven stotinama muva. Prvo sam čuo njihovo zujanje. Primetio sam da je reč o velikom koferu, a pored njega su bile i dečje sanke za sneg.“
Žrtva još nije zvanično identifikovana, ali policija veruje da zna o kome je reč i već je obavestila najbliže članove porodice.
Inspektor Ben Dalovej izjavio je:
„Naše misli su uz porodicu žrtve, koja je razumljivo skrhana zbog ovog gubitka. Nastavićemo da im pružamo svu potrebnu podršku.“
„Istraga se odvija veoma brzo i neumorno radimo kako bismo utvrdili tačne okolnosti ovog događaja.“
„Iako smo uhapsili dve osobe i ne verujemo da postoji šira opasnost po javnost, pozivamo sve koji imaju bilo kakve informacije da se što pre jave policiji pozivom na broj 101 i navedu referentni broj CAD 9504/9JUL.“
(Kurir.rs/The Sun)