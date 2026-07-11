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Tajfun Bavi stigao je do kopna kod istočne kineske provincije Džeđijang kasno danas i očekuje se da će postepeno oslabiti kako se bude kretao kopnom, javili su državni mediji.

Bavi je prethodno doneo jake vetrove i kišu do južnih japanskih ostrva i Tajvana. To je drugi tajfun koji je pogodio Kinu za samo nešto više od nedelju dana. Prvi tajfun Majsak je stigao do kopna u južnoj Kini 3. jula.

1/7 Vidi galeriju Tajfun Bavi u Kini i na Tajvanu Foto: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia, Xu Yu / Xinhua News / Profimedia, Jiang Kehong / Xinhua News / Profimedia, Jiang Kehong / Xinhua News / Profimedia

Kineske vlasti evakuisale su više od 1,7 miliona ljudi u subotu i izdale upozorenja, dok se istočna Kina spremala za dolazak tajfuna Bavi koji je imao maksimalnu jačinu vetrova od 144 kilometara na sat blizu njegovog centra.

Ta oluja je prethodno pogodila ostrva na jugozapadu Japana i približila se Tajvanu.

Iako se tajfun usporava, on i dalje predstavlja opasnost zbog velike vlage koju zadržava unutar kišnih pojaseva, prenosi agencija Rojters.

Bavi je prošao severno od Tajvana danas i očekuje se da će, kada udari kopno u priobalnom gradu Juhuanu u Džeđangu, proći ka severozapadu, a jačina će mu postepeno slabiti.

Prethodno je poginulo najmanje 17 ljudi u južnim Filipinima, uglavnom zbog klizišta pokrenutih sezonskim monsunskim kišama koje je tajfun Bavi još pojačao, pre nego što je prošao ka Tajvanu, rekli su danas filipinski zvaničnici.

U Šangaju, takođe na istočnoj obali Kine, preseljeno je oko 34.000 ljudi, prenela je Sinhua.

U jugoistočnoj Kini gradovi blizu obale spremali su se za udar tajfuna. U gradu Ningdeu u provinciji Fuđijan, preseljeno je više od 3.700 ljudi iz visokorizičnih oblasti kod obale u petak uveče, prenela je Sinhua. Vlasti u Fudžijanu su stavile oko 17.000 pripadnika spasilačkih službi u pripravnost.

Kineski Nacionalni meteorološki centar izdao je narandžasto upozorenje za tajfun, drugo najviše na skali od četiri, a obustavljen je rad mnogih škola kao i saobraćaj trajekata. Stotine letova je otkazano, a neke službe brzih vozova takođe su prekinute.

Foto: I-Hwa Cheng / AFP / Profimedia

Aviokompanija "Er Srbija" (Air Serbia) saopštila je da je primorana da odloži današnje letove između Beograda i Šangaja usled najavljenog snažnog tajfuna Bavi u Kini.