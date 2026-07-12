GORI ŽILA KUCAVICA! POGOĐENA KLJUČNA RUSKA RAFINERIJA NAFTE! Objekat u plamenu, Ukrajinci izveli strahovit udar na 800 km od granice, objavljeni snimci napada!
Fotografije i snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar i gusti crni dim koji se uzdižu iznad rafinerije u Sizranju, koja se nalazi na više od 800 kilometara od ukrajinske granice.
Rafinerija ima kapacitet prerade od oko devet miliona tona sirove nafte godišnje i snabdeva gorivom rusko Ratno vazduhoplovstvo i vojne jedinice u centralnim i južnim delovima Rusije, dok naftne derivate izvozi preko reke Volge i Kaspijskog mora.
Iako nije odmah potvrđeno koje je oružje korišćeno u napadu, ukrajinske snage već duže vreme koriste domaće bespilotne letelice dugog dometa za napade na rusku naftnu infrastrukturu. Za sada nije poznato kolika je šteta pričinjena u napadu.
"Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode, a ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom prijavljenog napada.
Kijev energetska postrojenja smatra legitimnim vojnim ciljevima, jer, kako kažu, obezbeđuju gorivo i finansijska sredstva za rusku ratnu mašineriju.
Ukrajinaposlednjih meseci "sprovodi sve uspešniju kampanju dubokih udara" na rusku naftnu infrastrukturu, gađajući skladišta nafte, ometajući proizvodnju u velikim postrojenjima i, u pojedinim slučajevima, potpuno obustavlja njihov rad.
Najnoviji napad na rusku rafineriju dogodio se samo dve noći ranije, 9. jula, kada su ukrajinske snage pogodile rafineriju Iljski u Krasnodarskom kraju. Pre toga, 8. jula, na meti se našla i Saratovska rafinerija, nakon čega je proizvodnja obustavljena.
Napadi na rafinerije dodatno povećavaju pritisak na Kremlj produbljujući domaću krizu u snabdevanju gorivom, koja je već dovela do zabrane izvoza, rasta cena i ograničenja prodaje goriva širom Rusije.
Ruska vlada je početkom ove sedmice saopštila da će izvoz dizel goriva biti zabranjen najmanje do kraja meseca, nakon višenedeljnih ukrajinskih udara na energetsku infrastrukturu.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)