Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fotografije i snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar i gusti crni dim koji se uzdižu iznad rafinerije u Sizranju, koja se nalazi na više od 800 kilometara od ukrajinske granice.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinci gađali rafineriju u Sizranju Foto: Printscreen

Rafinerija ima kapacitet prerade od oko devet miliona tona sirove nafte godišnje i snabdeva gorivom rusko Ratno vazduhoplovstvo i vojne jedinice u centralnim i južnim delovima Rusije, dok naftne derivate izvozi preko reke Volge i Kaspijskog mora.

Iako nije odmah potvrđeno koje je oružje korišćeno u napadu, ukrajinske snage već duže vreme koriste domaće bespilotne letelice dugog dometa za napade na rusku naftnu infrastrukturu. Za sada nije poznato kolika je šteta pričinjena u napadu.

"Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode, a ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom prijavljenog napada.

Kijev energetska postrojenja smatra legitimnim vojnim ciljevima, jer, kako kažu, obezbeđuju gorivo i finansijska sredstva za rusku ratnu mašineriju.

Ukrajinaposlednjih meseci "sprovodi sve uspešniju kampanju dubokih udara" na rusku naftnu infrastrukturu, gađajući skladišta nafte, ometajući proizvodnju u velikim postrojenjima i, u pojedinim slučajevima, potpuno obustavlja njihov rad.

Najnoviji napad na rusku rafineriju dogodio se samo dve noći ranije, 9. jula, kada su ukrajinske snage pogodile rafineriju Iljski u Krasnodarskom kraju. Pre toga, 8. jula, na meti se našla i Saratovska rafinerija, nakon čega je proizvodnja obustavljena.

Napadi na rafinerije dodatno povećavaju pritisak na Kremlj produbljujući domaću krizu u snabdevanju gorivom, koja je već dovela do zabrane izvoza, rasta cena i ograničenja prodaje goriva širom Rusije.