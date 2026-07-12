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Stanislav Lučanov, komandant ukrajinske 155. mehanizovane brigade "Ana Kijevska", optužen je za otmicu i ubistvo zajedno sa još nekoliko pripadnika brigade, saopštila je ukrajinska vojska 11. jula.

Prema navodima istrage, Lučanov je predvodio grupu vojnika svoje brigade koja je otela i ubila dvojicu civila u Kijevskoj oblasti.

Komandant, koji se u vojnim saopštenjima već vodi kao bivši komandant brigade, potom je bez odobrenja napustio svoju jedinicu tokom istrage i trenutno je u bekstvu, navodi Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Vrhovni komandant ukrajinske vojske Oleksandr Sirski naložio je vojnoj službi unutrašnje bezbednosti i policiji Kijevske oblasti da pokrenu istragu o okolnostima navodnih krivičnih dela pripadnika brigade, saopštila je 11. jula vojna služba za sprovođenje zakona.

- Kao rezultat sprovedenih operacija, bivši komandant 155. samostalne mehanizovane brigade i svi do sada identifikovani učesnici zločina optuženi su za krivična dela protivpravnog lišavanja slobode i namernog ubistva - navela je vojna policija.

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Devet vojnika uhapšeno

Ukrajinski portal Hromadske, pozivajući se na izvore iz policije, javlja da je uhapšeno devet pripadnika 155. brigade.

Prema istim navodima, grupa od sedam osoba je u noći između 27. i 28. juna upala u jedno dvorište u Kijevskoj oblasti i otela dvojicu braće. Izvori iz policije rekli su portalu Ukrainska Pravda da su braća potom odvedena u Poltavsku oblast, gde su ubijena.

Generalštab je saopštio da su svi vojnici povezani sa ovim slučajem suspendovani sa dužnosti.

- Ako istraga dokaže njihovu krivicu, odgovorni će odgovarati za svaki počinjeni zločin, bez obzira na položaj ili prethodne zasluge - poručio je Generalštab.

Stanislav Lučanov Foto: Printscreen/155th Brigade web portal

Pojačane mere u vojsci

Prema navodima vojne policije, Sirski će uvesti dodatne mere kako bi se sprečili slični incidenti.

Zbog težine optužbi, odlučeno je da se ojača sistem preventivnih i kontrolnih mera radi sprečavanja kršenja vojne discipline, zloupotrebe službenih ovlašćenja i drugih nezakonitih postupaka pripadnika vojske.

Ovaj slučaj dolazi samo nekoliko sedmica nakon što je komandant 425. samostalnog jurišnog puka "Skelja" suspendovan zbog istrage o navodnom zlostavljanju vojnika, koje je, prema sumnjama, moglo da dovede do 26 smrtnih slučajeva koji nisu bili posledica borbenih dejstava.

Više od četiri godine od početka rata punog obima, sve češće se pojavljuju izveštaji o navodnim zloupotrebama i nezakonitim radnjama unutar pojedinih vojnih jedinica. Istovremeno, Ukrajina se suočava sa sve ozbiljnijim nedostatkom ljudstva i teško popunjava jedinice iscrpljene dugotrajnim borbama.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Brigada godinama u centru skandala



Brigadu "Ana Kijevska" već duže vreme prati niz skandala.

Jedinica je prvobitno zamišljena kao jedan od ključnih projekata modernizacije ukrajinske vojske, a obuku i opremanje sproveli su Francuskai drugi strani partneri.

Međutim, optužbe za loše rukovođenje i brojne probleme u jedinici, uključujući masovna dezertiranja, dovele su do istrage i kasnijeg hapšenja bivšeg komandanta Dmitra Rjumšina.