Slušaj vest

Policija je dojavu o aktivnom napadaču na aveniji Sent Kler u Torontu, gde se održavao festival salse, primila oko 20:12 časova po lokalnom vremenu. Po dolasku na lice mesta, policajci su zatekli šest osoba sa prostrelnim ranama. Dve osobe su preminule na licu mesta.

1/5 Vidi galeriju Pucnjava na muzičkom festivalu u Torontu Foto: Printscreen/X

Zamenik načelnika policije: Mesto događaja bilo je veoma haotično

Na konferenciji za medije održanoj nekoliko sati nakon pucnjave, policija je saopštila da je na festivalu došlo do razmene vatre između dve osobe, kao i da su na mestu događaja pronađena dva komada vatrenog oružja. Do trenutka objavljivanja informacija niko nije bio uhapšen u vezi sa pucnjavom, a istraga je i dalje u toku.

Zamenik načelnika policije Toronta Fransisko Baredo opisao je mesto događaja kao "veoma haotično" i izjavio da se u trenutku pucnjave na festivalu nalazilo oko 13.000 ljudi. Dodao je da policija obrađuje tri odvojena mesta zločina povezana sa incidentom i da će javnost biti obaveštena čim bude dostupno više informacija.

Građanima je upućen apel da izbegavaju to područje, gde se i dalje nalazi veliki broj policajaca. Policija je pozvala sve koji imaju bilo kakve informacije o pucnjavi, uključujući i svedoke, da se jave istražiteljima.

Premijer osudio napad

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je da je "zgrožen" pucnjavom i izrazio saučešće "porodicama koje tuguju za svojim najmilijima, osobama koje se nalaze u kritičnom stanju i svima koji su pogođeni ovim strašnim događajem".

Premijer kanadske provincije Ontario Dag Fordosudio je "besmisleno nasilje" na festivalu salse, potvrdivši da su u pucnjavi "izgubljena dva života, a više osoba je povređeno".

- Odgovorna osoba mora biti pronađena, izvedena pred lice pravde i ostatak života provesti iza rešetaka - napisao je u objavi na platformi Iks.

Ford je zahvalio hitnim službama koje su intervenisale na licu mesta i poručio da su njegove misli uz "žrtve, njihove porodice i sve koji su pogođeni".

Festival privukao hiljade posetilaca