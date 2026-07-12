Od Trampovog kritičara do jednog od najbližih saveznika

Od Trampovog kritičara do jednog od najbližih saveznika

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Američki senator Lindzi Grejempreminuo je u subotu uveče nakon "kratke i iznenadne bolesti", saopštila je njegova kancelarija u objavi na društvenim mrežama.

Kancelarija nije iznela dodatne detalje o republikanskom senatoru iz Južne Karoline, koji je umro u 71. godini života.

- Porodica senatora Grejema zahvaljuje svima na molitvama i moli za privatnost u ovom izuzetno teškom periodu - navodi se u saopštenju.

Lindzi Grejem Foto: GRAIG HUDSON / POOL/POLITICO POOL

Trampov saveznik i pristalica oštre politike prema Iranu

Grejem je izabran u američki Senat 2002. godine i kandidovao se za peti mandat. Bio je blizak saveznik predsednika Donalda Trampa i dugogodišnji zagovornik oštrog pristupa prema Iranu.

Kao član Predstavničkog doma SAD tokom devedesetih godina podržavao je politiku usmerenu na međunarodnu izolaciju Irana i ograničavanje njegovog raketnog i nuklearnog programa.

Podržao je i Trampovu odluku da prošle godine izvede napade na iranska nuklearna postrojenja, kao i najnoviji sukob koji je počeo pre nekoliko meseci.

1/9 Vidi galeriju Lindzi Grejem Foto: Maya Levin/AP, Evan Vucci/AP, WAEL HAMZEH/EPA

Problemi sa zdravljem kongresmena i senatora

Šturo saopštenje Grejemove kancelarije, u kojem nije objašnjen uzrok njegove smrti, objavljeno je u trenutku kada u američkoj javnosti raste zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti kada je reč o zdravstvenom stanju izabranih zvaničnika.

Republikanski kongresmen iz Nju Džerzija Tom Kin Mlađi mesecima nije prisustvovao radu Kongresa bez ikakvog objašnjenja, da bi se kasnije vratio i otkrio da mu je dijagnostikovana depresija.

Republikanski senator iz Kentakija Mič Mekonel pre nekoliko nedelja hospitalizovan je zbog zdravstvenih problema čiji detalji nisu objavljeni.

1/5 Vidi galeriju Američki senator Lindzi Grejem Foto: WAEL HAMZEH/EPA, Hussein Malla/AP, GRAIG HUDSON / POOL/POLITICO POOL

Od Trampovog kritičara do jednog od najbližih saveznika

Grejem, najpoznatiji po svojim oštrim spoljnopolitičkim stavovima, nakratko se kandidovao za predsedničku nominaciju Republikanske stranke tokom kampanje 2016. godine i u početku bio jedan od glasnijih kritičara Donalda Trampa, koji je na kraju postao predsednički kandidat republikanaca.

Međutim, kasnije je postao jedan od Trampovih najbližih političkih saveznika. Redovno je razgovarao sa predsednikom i često mu se pridruživao na golf terenu.

Lindzi Grejem Foto: EPA-EFE/SHAWN THEW