Slušaj vest

Samo nekoliko milimetara i jedan slučajan trzaj glavom delili su svet od istorijskog haosa i političkog ubistva u prenosu uživo. Navršavaju se tačno dve godine od tog 13. jula 2024. godine, kada je na predizbornom skupu u Pensilvaniji, izvršen stravičan pokušaj atentata na Donalda Trampa.

Trenutak kada je ceo svet zastao

Donald Tramp je na binu predizbornog skupa stigao u 18:03 časova po lokalnom vremenu, praćen ovacijama hiljada pristalica na otvorenom polju. Svega osam minuta kasnije, tačno u 18:11, dok je govorio o unutrašnjoj politici zemlje, vazduh su rasekli oštri rafali. Iz poluautomatske puške familije AR-15 ispaljeno je osam metaka u pravcu bine.

Predsednik je pogođen u gornji deo desnog uha. U deliću sekunde, instinktivno je podigao ruku, dotakao krvavo uho i spustio se na podijum iza govornice. Istog trenutka, agenti Tajne službe bacili su se preko njega, štiteći ga svojim telima dok su se oko njih čuli panični uzvici uplašene mase: "Sagnite se!"

1/17 Vidi galeriju Pokušaj ubistva Donalda Trampa na mitingu u Pensilvaniji Foto: AP Evan Vucci

Nakon 25 sekundi drame na podu, agenti su pomogli krvavom Trampu da ustane. Iako u stanju šoka, sa vidljivim tragovima krvi na licu i uhu, Tramp je zatražio od obezbeđenja da mu dozvole da uzme svoje cipele, a zatim je rukom zaustavio agente koji su pokušavali brzo da ga evakuišu. Okrenuo se ka masi, podigao stisnutu pesnicu visoko u vazduh i zvučno uzviknuo istorijske reči: "Borba, borba!". Masa je odgovorila eksplozijom klicanja i skandiranjem: "SAD! SAD!"

Slučajno izbegao sigurnu smrt? Kasnije je otkriveno da je Tramp preživeo čistom srećom. Neposredno pre prvog pucnja, okrenuo se udesno kako bi prstom pokazao na veliki grafikon koji je prikazivao statistiku imigracije. Da nije okrenuo glavu u toj konkretnoj sekundi, metak bi ga pogodio direktno u glavu.

Propusti obezbeđenja

Istraga je pokazala da je atentator bio izvan zvaničnog bezbednosnog perimetra mitinga, zbog čega nije prošao rigoroznu policijsku kontrolu na ulazu. On je uspeo da ispuže na krov zgrade koja je bila udaljena svega 120 metara severno od bine gde je Tramp govorio.

Najšokantniji detalj jeste da su svedoci primetili naoružanog čoveka na krovu nekoliko minuta pre otvaranja vatre i o tome odmah obavestili policiju. Lokalni policajac iz Batlera uspeo je, uz pomoć kolege, da se popne do krova i uoči napadača. Međutim, atentator je okrenuo cev puške direktno u policajca, primoravši ga da se povuče sa ivice. Odmah nakon tog sukoba, napadač je otvorio vatru na Trampa, pre nego što ga je konačno neutralisao snajperista Tajne službe.

Bezbednosne pripreme za skup počele su tri dana ranije, a lokacija je izabrana uprkos upozorenjima kongresmena Majka Kelija, koji je sugerisao veći i bezbedniji prostor. Odgovor Trampovog tima tada je bio kratak: "Cenimo doprinos, ali smo već odlučili". Događaj su obezbeđivala čak četiri kontrasnajperska tima, ali je bezbednosni prsten oko obližnjih zgrada zakazao.

Ko je bio atentator

Federalni istražni biro (FBI) identifikovao je napadača kao dvadesetogodišnjeg Tomasa Metjua Kruksa iz Betel Parka u Pensilvaniji. Kruks je radio kao pomoćnik u kuhinji lokalnog staračkog doma i nije imao apsolutno nikakav krivični dosije, niti zabeleženu istoriju mentalnih oboljenja. Pušku kojom je pucao legalno je kupio njegov rođeni otac.

Tomas Metju Kruks Foto: AP/The Bethel Park School District

Ljudi iz okruženja opisali su Kruksa kao izrazito tihog i povučenog momka, dok su bivši školski drugovi otkrili da je preživljavao maltretiranje u školi gotovo svakodnevno, delom i zato što je na časove dolazio u kamuflažnoj odeći. Na krovu je ostao u majici sa logom popularnog Jutjub kanala koji se bavi oružjem.

Politički profil ostao misterija Kruks je bio registrovan kao glasač Republikanske stranke od momenta kada je napunio 18 godina, ali je zabeleženo da je sa 17 godina donirao simboličnih 15 dolara preko platforme "ActBlue", koja prikuplja sredstva za demokratske i progresivne organizacije. Nakon njegove smrti, policija je u Kruksovoj kući, kao i u automobilu kojim se dovezao na skup, pronašla sakriven eksploziv.

Heroj koji je telom zaštitio ženu i dete

Pored ranjenog Donalda Trampa, meci sa krova pogodili su još trojicu posetilaca skupa. Najtragičnija priča ovog incidenta postao je pedesetogodišnji Kori Komperatore, inženjer i dugogodišnji dobrovoljni vatrogasac iz grada Bafalo, koji je na miting došao sa porodicom.

U momentu kada su zafijukali meci, Kori je bez razmišjanja bacio svoje telo preko supruge i ćerke kako bi ih zaštitio od kiše olova. Poginuo je na licu mesta kao heroj, dok su druga dva učesnika skupa tom prilikom zadobila teške povrede. Za povređene i porodicu stradalog vatrogasca kroz donacije je odmah sutradan prikupljeno preko dva miliona dolara.

"Bože, blagoslovi Ameriku"

Ubrzo nakon što je potvrđeno da nema opasnosti, Tramp je objavio izjavu na svojoj platformi za društvene mreže Truth Social u kojoj je prepričao svoje iskustvo, zahvalio se osoblju za sprovođenje zakona i Tajnoj službi i izrazio saučešće porodicama poginulih i povređenih.

- Želim da se zahvalim Tajnoj službi Sjedinjenih Država i celoj policiji na njihovoj brzoj reakciji na pucnjavu koja se upravo dogodila u Batleru u Pensilvaniji. Ono što je najvažnije, želim da izrazim saučešće porodici poginulog na mitingu, kao i porodici još jedne osobe koja je teško povređena. Neverovatno je da se takav čin može desiti u našoj zemlji. Za sada se ništa ne zna o počinitelju, koji je sada mrtav. Pogođen sam metkom koji mi je probio gornji deo desnog uha. Odmah sam znao da nešto nije u redu u tome što sam čuo fijuk, pucanj i odmah sam osetio kako metak probija kožu. Nastupilo je dosta krvarenja, pa sam tada shvatio šta se dešava. BOŽE BLAGOSLOVI AMERIKU! - poručio je tada Tramp.

Metak kao kruna predizborne kampanje

Sve ono što se dešavalo nakon dramatičnih sekundi u Batleru pretvorilo se u nezapamćen politički zamajac koji je u potpunosti preokrenuo tok izborne trke. Pokušaj atentata u Pensilvaniji postao je apsolutna prelomna tačka kampanje, a samo nekoliko meseci kasnije, Donald Tramp je trijumfovao na novembarskim izborima i ponovo obezbedio ključeve Bele kuće – ovog puta kao 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Iz današnje perspektive, taj krvavi 13. jul ostaje zabeležen ne samo kao dan istorijskog bezbednosnog kolapsa, već i kao trenutak koji je suštinski trasirao njegov povratak na čelo najmoćnije sile sveta.