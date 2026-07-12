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Bivši emir Katara, šeik Hamad bin Kalifa Al Tani, koji je ovu zalivsku državu transformisao iz beduinskog emirata u regionalnu silu, preminuo je u 74. godini, saopštio je u nedelju Amiri Divan, najviše državno telo Katara.

Šeik Hamad vladao je Kataromod 1995. do 2013. godine, kada je abdicirao u korist svog sina, šeika Tamima bin Hamada Al Tanija, sadašnjeg emira ove gasom bogate zalivske države.

- Amiri Divan sa žaljenjem saopštava da je u nedelju ujutru preminuo Njegovo Visočanstvo otac emir, šeik Hamad bin Kalifa Al Tani. Neka mu se Alah smiluje i podari najbolju nagradu za sve što je učinio za svoju domovinu i narod - navodi se u saopštenju.

Od male zalivske države do globalnog igrača

Tokom svoje vladavine, šeik Hamad značajno je povećao međunarodni uticaj Katara, pre svega razvojem televizijske mreže Al Džazira, ali i uspešnom kandidaturom zemlje za domaćina Svetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine.

Katar, saveznik Sjedinjenih Američkih Država, iako ima nešto više od 2,5 miliona stanovnika, najveći je svetski izvoznik tečnog prirodnog gasa (LNG), jedan od najznačajnijih globalnih investitora, kao i važan akter u bliskoistočnoj diplomatiji i međunarodnim medijima.

Vlast predao sinu posle gotovo dve decenije

Šeik Hamad je u junu 2013. godine dobrovoljno predao vlast svom sinu, tadašnjem prestolonasledniku šeiku Tamimu, što je bio izuzetno redak slučaj među naslednim vladarima arapskih zemalja Persijskog zaliva.

Odluka je doneta kako bi se obezbedio miran i stabilan prenos vlasti. Na vlast je došao 1995. godine, kada je u mirnom državnom udaru svrgnuo svog oca.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

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