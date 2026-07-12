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Bivši emir Katara, šeik Hamad bin Kalifa Al Tani, koji je ovu zalivsku državu transformisao iz beduinskog emirata u regionalnu silu, preminuo je u 74. godini, saopštio je u nedelju Amiri Divan, najviše državno telo Katara.

Šeik Hamad vladao je Kataromod 1995. do 2013. godine, kada je abdicirao u korist svog sina, šeika Tamima bin Hamada Al Tanija, sadašnjeg emira ove gasom bogate zalivske države.

- Amiri Divan sa žaljenjem saopštava da je u nedelju ujutru preminuo Njegovo Visočanstvo otac emir, šeik Hamad bin Kalifa Al Tani. Neka mu se Alah smiluje i podari najbolju nagradu za sve što je učinio za svoju domovinu i narod - navodi se u saopštenju.

Od male zalivske države do globalnog igrača

Tokom svoje vladavine, šeik Hamad značajno je povećao međunarodni uticaj Katara, pre svega razvojem televizijske mreže Al Džazira, ali i uspešnom kandidaturom zemlje za domaćina Svetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine.

Katar, saveznik Sjedinjenih Američkih Država, iako ima nešto više od 2,5 miliona stanovnika, najveći je svetski izvoznik tečnog prirodnog gasa (LNG), jedan od najznačajnijih globalnih investitora, kao i važan akter u bliskoistočnoj diplomatiji i međunarodnim medijima.

Vlast predao sinu posle gotovo dve decenije

Šeik Hamad je u junu 2013. godine dobrovoljno predao vlast svom sinu, tadašnjem prestolonasledniku šeiku Tamimu, što je bio izuzetno redak slučaj među naslednim vladarima arapskih zemalja Persijskog zaliva.