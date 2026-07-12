MARKO RUBIO UPOZORIO HAVANU: Kuba mora da se posveti reformama pre nego što bude prekasno!
Američki državni sekretar Marko Rubio danas je pozvao kubansku socijalističku vladu da sprovede sveobuhvatne reforme, povodom pete godišnjice antivladinih protesta koji su zahvatili tu izolovanu ostrvsku zemlju.
- Pre pet godina, hiljade Kubanaca izašlo je na ulice zahtevajući bolju budućnost za sebe i svoje porodice, tražeći promene nakon decenija represije i ekonomske nesposobnosti komunističkog režima. U skladu sa svojom praksom, režim je odgovorio brutalnošću, tukući mirne demonstrante na ulicama i hapseći hiljade običnih Kubanaca. Do danas stotine Kubanaca ostaju nepravedno zatočene zbog "greha" što su tražile osnovna prava, mogućnosti i dostojanstvo. Ponovo pozivamo na hitno oslobađanje tih, kao i svih drugih političkih zatvorenika na Kubi - stoji u saopštenju Stejt departmenta.
Kako je rekao, on i Donald Tramp žele bolju budućnost za Kubu i njen napaćeni narod.
- Posle decenija represije i katastrofalnog upravljanja, kubanska ekonomija se nalazi u slobodnom padu, a stanovništvo i dalje trpi nestanke struje, glad i nemaštinu. Sjedinjene Američke Države su oduvek podržavale kubanski narod kroz humanitarnu pomoć i izvoz hrane, lekova i osnovnih potrepština. U ovoj administraciji ponudili smo Kubi pomoć, podršku u obnovi i mogućnost novog odnosa između naše dve zemlje, ukoliko režim pristane da sprovede političke i ekonomske reforme koje bi zemlji pružile priliku za prosperitet - istakao je Rubio.
On dodaje da, "nažalost, režim i njegove korumpirane elite i dalje odbijaju svaki pokušaj suštinskih reformi, nastavljajući da daju prednost očuvanju sopstvene potpune kontrole nad kubanskim narodom i slepom pridržavanju svoje propale i moralno bankrotirane marksističke ideologije".
- Dok narod zahteva promene, kubanski komunistički lideri nastavljaju da učvršćuju ekonomsku kontrolu, kradu i sklanjaju u inostranstvo ono malo resursa koji su preostali i za svoje neuspehe okrivljuju druge. Oni i dalje sarađuju sa neprijateljima Amerike, predstavljajući ozbiljnu pretnju po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država time što omogućavaju prisustvo neprijateljskih stranih vojnih, obaveštajnih, terorističkih i operativnih aktivnosti na manje od 160 kilometara od naše teritorije, kao i podržavaju opasne subverzivne i terorističke mreže unutar samih Sjedinjenih Država. Sjedinjene Američke Države će nastaviti da koriste sva raspoloživa sredstva kako bi se suprotstavile pretnjama po nacionalnu bezbednost koje predstavlja kubanski komunistički režim, ali i kako bi podstakle ekonomske i političke reforme koje bi Kubi omogućile bolju budućnost. Lideri Kube jednostavno moraju da odluče da se posvete stvarnim reformama, miru i prosperitetu - pre nego što bude prekasno - zaključio je Rubio u saopštenju koje je preneo američki Stejt department.
(Kurir.rs/Preneo: V.M.)