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Američki državni sekretar Marko Rubio danas je pozvao kubansku socijalističku vladu da sprovede sveobuhvatne reforme, povodom pete godišnjice antivladinih protesta koji su zahvatili tu izolovanu ostrvsku zemlju.

- Pre pet godina, hiljade Kubanaca izašlo je na ulice zahtevajući bolju budućnost za sebe i svoje porodice, tražeći promene nakon decenija represije i ekonomske nesposobnosti komunističkog režima. U skladu sa svojom praksom, režim je odgovorio brutalnošću, tukući mirne demonstrante na ulicama i hapseći hiljade običnih Kubanaca. Do danas stotine Kubanaca ostaju nepravedno zatočene zbog "greha" što su tražile osnovna prava, mogućnosti i dostojanstvo. Ponovo pozivamo na hitno oslobađanje tih, kao i svih drugih političkih zatvorenika na Kubi - stoji u saopštenju Stejt departmenta.

Kako je rekao, on i Donald Tramp žele bolju budućnost za Kubu i njen napaćeni narod.

1/27 Vidi galeriju Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Pirntscreen Youtube

- Posle decenija represije i katastrofalnog upravljanja, kubanska ekonomija se nalazi u slobodnom padu, a stanovništvo i dalje trpi nestanke struje, glad i nemaštinu. Sjedinjene Američke Države su oduvek podržavale kubanski narod kroz humanitarnu pomoć i izvoz hrane, lekova i osnovnih potrepština. U ovoj administraciji ponudili smo Kubi pomoć, podršku u obnovi i mogućnost novog odnosa između naše dve zemlje, ukoliko režim pristane da sprovede političke i ekonomske reforme koje bi zemlji pružile priliku za prosperitet - istakao je Rubio.

On dodaje da, "nažalost, režim i njegove korumpirane elite i dalje odbijaju svaki pokušaj suštinskih reformi, nastavljajući da daju prednost očuvanju sopstvene potpune kontrole nad kubanskim narodom i slepom pridržavanju svoje propale i moralno bankrotirane marksističke ideologije".

1/4 Vidi galeriju Tricikli na Kubi - novo prevozno sredstvo usled velike nestašice goriva Foto: Ramon Espinosa/AP