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Snažan ciklon koji je doneo obilne kiše, grmljavinu i olujni vetar pogodio je Moskvu i Sankt Peterburg, ostavljajući za sobom posledice koje nadležne službe i dalje saniraju.

U Moskvi je nevremeoborilo 50 stabala, od kojih je 11 palo na automobile, saopštio je gradski Sekretarijat za upravljanje prirodnim resursima i zaštitu životne sredine. Najveći broj srušenih stabala bili su američki javori, a jedno veliko drvo palo je i u centru grada na prazan sportski teren. U tom incidentu niko nije povređen, a posledice su brzo uklonjene.

Gradske vlasti upozorile su da američki javor predstavlja povećan rizik tokom nevremena jer je njegovo drvo meko i lomljivo, krošnja veoma razgranata, a koren plitak i nestabilan. Prema njihovim podacima, tri od četiri stabla koja padnu u Moskvi tokom nevremena upravo su američki javori, zbog čega će u narednih 10 godina biti postepeno zamenjeni drugim vrstama.

Građanima je savetovano da tokom jakog vetra i pljuskova ne borave ispod drveća i ne parkiraju automobile u njihovoj blizini.

Problemi su zabeleženi i u Sankt Peterburgu, gde ekipe gradskog vodovoda i kanalizacije rade na otklanjanju posledica ciklona. U pojedinim delovima grada palo je gotovo onoliko kiše koliko uobičajeno padne tokom čitavog jula.

U Primorskom okrugu izmereno je 77 milimetara padavina, dok je prosečna julska količina 83 milimetra. Zbog intenziteta padavina koji je premašio kapacitete sistema za odvodnjavanje, u pojedinim ulicama došlo je do privremenog zadržavanja vode.

Iz preduzeća "Vodokanal" saopštili su da su preventivne mere sprečile veću štetu, iako je kanalizacioni sistem radio pod maksimalnim opterećenjem. Tokom 24 sata primljeno je više od četiri miliona kubnih metara otpadnih i atmosferskih voda, što je dvostruko više od uobičajenog dnevnog obima. Ekipe ove službe i dalje dežuraju na mestima gde mreža još nije uspela da primi svu vodu.