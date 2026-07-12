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Tajfun Bavi koji se kreće između Kine, Tajvana i Japana doneo je danas jake vetrove i obilne kiše istočnim delovima Kine i dotakao kopno provincije Džeđang.

1/10 Vidi galeriju Tajfun Bavi u Kini Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA, STR/CHINATOPIX, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA, STR/CHINATOPIX

Tajfun je danas ipak oslabio i tropska oluja se smirila, dok vetrovi u centru duvaju brzinom od 101 kilometar na čas, prema podacima kineskog nacionalnog meteorološkog centra. Očekuje se da će se Bavi dalje kretati ka severozapadu, preko istočne Kine.

Tajfun je juče prošao severno od Tajvana, ali nije dodirivao kopno. Tajvanska vatrogasna služba saopštila je da je do jutros širom tog ostrva povređeno najmanje 134 ljudi.

Očekuje se da će snažni vetrovi i obilne padavine danas pogoditi mnoge gradove u istočnoj Kini, saopštila je državna meteorološka služba. Iz ugroženih područja Šangaja evakuisano je više od 290.000 ljudi, prenose lokalni mediji.

Vlasti u Džeđangu evakuisale su oko 2,2 miliona stanovnika, dok je u provinciji Fuđijan spaseno više od 180.000 ljudi.

Šangajski aerodromi Pudong i Hongćao bi mogli da okažu oko 653 dolazna leta, prenosi agencija Sinuha.