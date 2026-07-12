HITNO EVAKUISANO VIŠE OD 2,2 MILIONA LJUDI! Razorna oluja udarila na kinesko kopno! Tajfun Bavi ruši sve pred sobom na istoku zemlje! ČUPA STABLA! (FOTO/VIDEO)
Tajfun Bavi koji se kreće između Kine, Tajvana i Japana doneo je danas jake vetrove i obilne kiše istočnim delovima Kine i dotakao kopno provincije Džeđang.
Tajfun je danas ipak oslabio i tropska oluja se smirila, dok vetrovi u centru duvaju brzinom od 101 kilometar na čas, prema podacima kineskog nacionalnog meteorološkog centra. Očekuje se da će se Bavi dalje kretati ka severozapadu, preko istočne Kine.
Tajfun je juče prošao severno od Tajvana, ali nije dodirivao kopno. Tajvanska vatrogasna služba saopštila je da je do jutros širom tog ostrva povređeno najmanje 134 ljudi.
Očekuje se da će snažni vetrovi i obilne padavine danas pogoditi mnoge gradove u istočnoj Kini, saopštila je državna meteorološka služba. Iz ugroženih područja Šangaja evakuisano je više od 290.000 ljudi, prenose lokalni mediji.
Vlasti u Džeđangu evakuisale su oko 2,2 miliona stanovnika, dok je u provinciji Fuđijan spaseno više od 180.000 ljudi.
Šangajski aerodromi Pudong i Hongćao bi mogli da okažu oko 653 dolazna leta, prenosi agencija Sinuha.
Prema navodima državnog emitera CCTV, u primorskom gradu Juećing u provinciji Džeđang oboreno je više od 1.300 stabala, od kojih je najmanje 700 iščupano iz korena.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)