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Njegova izjava usledila je nakon što je u četvrtak objavio da je pokrenuta krivična istraga zbog snažnih eksplozija koje su pogodile gradić Višnjeve tokom nedavnog ruskog raketnog napada, kao i da je najavio smene u vrhu Ukroboronproma.

Gradić na zapadnom obodu Kijeva našao se u noći između nedelje i ponedeljka pod snažnim ruskim napadom dronovima i projektilima, u okviru velikog udara na ukrajinsku prestonicu. Tokom napada pogođeno je skladište municije, što je izazvalo niz sekundarnih eksplozija. Poginulo je sedam osoba, dok je 29 ljudi povređeno.

1/4 Vidi galeriju Eksplozije u Kijevu Foto: Printskrin X

"Postoje posebno određene lokacije za skladištenje oružja i municije"

Zelenski je u četvrtak saopštio da skladište pripada Ukroboronpromu, a sada je ocenio da rukovodstvo kompanije snosi krivičnu odgovornost zbog nezakonitog skladištenja oružja u blizini stambenih područja.

- U Ukrajini postoje posebno određene lokacije za skladištenje oružja i municije, a sve su propisane tako da budu udaljene od stambenih objekata - rekao je Zelenski.

Dodao je da je ukrajinska Bezbednosna služba (SBU) identifikovala glavne odgovorne osobe koje su prekršile ta pravila i omogućile rad skladišta. Među njima su direktori dva državna preduzeća koja posluju u okviru Ukroboronproma, dok su njihovi zamenici i drugi zvaničnici takođe obuhvaćeni istragom.

- Poznata su imena konkretnih odgovornih osoba i stav države je da svaka od njih mora da odgovara na pravičan način - rekao je Zelenski, ne otkrivajući njihov identitet.

"Ova tragedija zahteva širu reakciju institucija"

Predsednik Ukrajine poručio je da ova tragedija zahteva širu reakciju državnih institucija, uključujući nastavak istrage i moguće reforme.

- SBU zajedno sa drugim organima za sprovođenje zakona mora da proveri i druga slična preduzeća, a svaki direktor mora da osigura da se ovakve tragedije više ne ponove - naveo je Zelenski.

Ukroboronprom, poznat i kao Ukrajinska odbrambena industrija, najveći je državni proizvođač oružja i vojne opreme u Ukrajini. Koncern okuplja oko stotinu kompanija koje razvijaju i proizvode oružje, municiju, projektile, dronove i oklopna vozila.

Od početka rata, Ukroboronprom se prvi put našao među 50 najvećih svetskih odbrambenih kompanija.

"Unutrašnji mehanizmi nadzora moraju biti ojačani"

Zelenski je priznao da velika organizaciona struktura koncerna predstavlja ozbiljan izazov i da sistem unutrašnjeg nadzora mora biti znatno efikasniji.

- Danas smo veoma detaljno razgovarali i o budućnosti Ukroboronproma. Reč je o velikoj organizaciji koja okuplja desetine preduzeća, a jedno od njih upravljalo je pogođenim skladištem. Jasno je da unutrašnji mehanizmi nadzora nad radom preduzeća i njihovih direktora moraju da budu dodatno ojačani - rekao je ukrajinski predsednik.

Napad na Višnjeve bio je deo mnogo šireg noćnog ruskog bombardovanja Kijeva, u kojem je poginulo 19 ljudi, dok je 90 osoba povređeno.

Velika akcija sanacije i dalje traje

Višnjeve je bilo među najteže pogođenim područjima, jer su razaranja dodatno pojačala sekundarne eksplozije municije. Izgorele su brojne kuće, grad je ostao bez električne energije, a stotine stanovnika morale su da budu evakuisane jutro nakon napada.

Nekoliko dana posle napada i dalje traje velika akcija sanacije. Oko 300 pripadnika Državne službe za vanredne situacije neprekidno radi na pomoći stanovnicima i obezbeđivanju pogođenog područja.

- Pred nama je još mnogo posla. Ne moramo samo da uklonimo posledice ruskog napada, već i da obnovimo svaku kuću, svaku ulicu i ljudima vratimo osećaj sigurnosti i normalnog života - izjavio je načelnik Kijevske oblasne vojne uprave Mikola Kalašnjik.