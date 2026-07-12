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Snimci nadzornih kamera iz jednog kafića u ukrajinskom gradu Sumijuzabeležili su trenutak kada su ljudi hitno skočili na pod kada su se u blizini čule eksplozije i fijuci granata.

Nadzorne kamere zabeležile su događaj iz tri različita ugla - jedna kamera snimala je prostor ispred kafića, dok su dve bile postavljene unutar objekta. Čim su eksplozije prestale, ljudi su utrčali u kafić, gde su mušterije čekale u redu ispred pulta.

Najmanje pet osoba, među kojima i trinaestogodišnja devojčica, poginulo je, dok je najmanje 30 ljudi povređeno kada su ruske navođene avionske bombe pogodile severoistočni ukrajinski grad Sumi u subotu, saopštio je gradonačelnik Artem Kobzar na Telegramu.

(Kurir.rs/BBC/Preneo: V.M.)

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