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Snimci nadzornih kamera iz jednog kafića u ukrajinskom gradu Sumijuzabeležili su trenutak kada su ljudi hitno skočili na pod kada su se u blizini čule eksplozije i fijuci granata.

Nadzorne kamere zabeležile su događaj iz tri različita ugla - jedna kamera snimala je prostor ispred kafića, dok su dve bile postavljene unutar objekta. Čim su eksplozije prestale, ljudi su utrčali u kafić, gde su mušterije čekale u redu ispred pulta.