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Iranski državni mediji u nedelju su proslavili iznenadnu smrt američkog senatora Lindzija Grejema, bliskog saveznika Donalda Trampa, jednog od najistaknutijih pristalica Izraelau Kongresu i dugogodišnjeg protivnika Islamske Republike Iran.

Na iranskoj državnoj televiziji, voditeljka je izveštavala o Grejemovoj smrti uz širok osmeh i vidno zadovoljstvo. Drugi voditelj rekao je u programu: "Ova vest je toliko lepa da ću dvaput da je pročitam."

Grejem, republikanac koji je predstavljao Južnu Karolinu u Senatu 23 godine, neočekivano je preminuo u subotu uveče u 71. godini, navodno nakon srčanog zastoja. Neposredno pre smrti vratio se iz posete Ukrajini, a za nedelju je bilo planirano njegovo gostovanje u emisiji NBC News.

Tokom svoje karijere, Grejem je bio jedan od najglasnijih zagovornika Izraela u Vašingtonu. Smatrao je da su izraelska i američka bezbednost neraskidivo povezane, branio je Izrael od međunarodnih kritika zbog rata u Gazi i više puta pozivao na oštrije mere protiv Irana.

"Domine su počele da padaju"

Grejemovu smrt proslavili su iranski mediji i nalozi na društvenim mrežama povezani sa Teheranom, koji su ga dugo predstavljali kao jednog od glavnih zagovornika vojne akcije protiv Teherana.

Tokom protesta održanih prošle nedelje u okviru događaja povodom sahrane ubijenog iranskog lidera Alija Hamneija, pristalice su nosile transparente sa Grejemovom slikom, zajedno sa fotografijama Trampa i drugih osoba koje su predstavljene kao buduće mete za atentate.

Nakon Grejemove smrti, korisnici bliski režimu delili su ažuriranu grafiku koja prikazuje nekoliko lidera označenih za osvetu zbog februarskog napada na Iran.

Grejemovo lice bilo je jedino precrtano crvenim slovom "X", što je trebalo da sugeriše da je njegovo uklanjanje završeno. Na slici je pisalo: "Nastavićemo da ažuriramo."

Iranska novinska agencija Tasnim, povezana sa režimom, ismejala je preminulog senatora u tekstu pod naslovom: "Grejem umire, odnoseći uništenje Irana sa sobom u grob."

Agencija ga je opisala kao jednog od najistaknutijih zagovornika rata i intervencija u drugim zemljama. Navela je da je tokom antivladinih protesta u januaru Grejem pozivao na vojnu akciju protiv Islamske Republike i više puta tvrdio da bi, ukoliko Iran proširi obogaćivanje uranijuma, Sjedinjene Države trebalo da napadnu iranska naftna postrojenja i rafinerije kako bi osakatile ekonomiju zemlje.

Tasnim je takođe naveo da je Grejem bio jedan od autora kongresnih sankcija kojima su kažnjavane evropske i azijske kompanije koje posluju sa Iranom.

1/5 Vidi galeriju Američki senator Lindzi Grejem Foto: WAEL HAMZEH/EPA, Hussein Malla/AP, GRAIG HUDSON / POOL/POLITICO POOL

"Pre nego što je otišao u pakao"

Pristalice iranskog režima slave Grejemovu smrt i na društvenim mrežama.

Sejed Mohamed Marandi, profesor na Univerzitetu u Teheranu, podelio je saopštenje Grejemove kancelarije o njegovoj smrti i napisao:

- Šteta. Želeo sam da vidi cene nafte u ponedeljak pre nego što ode u pakao.

Marandi je mislio na očekivani rast cena energenata nakon ponovnog otvaranja tržišta, pošto je Iran saopštio da ponovo zatvara Ormuski moreuz do daljeg.

Drugi korisnici opisivali su Grejemovu smrt kao "dobru vest za mir na Bliskom istoku", navodeći njegove oštre stavove i podršku Izraelu.

Grejem je često pretio iranskom rukovodstvu i predviđao pad režima.