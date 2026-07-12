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Iranski poslanik Alaedin Borudžerdi, koji je član parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost, izjavio je da Bela kuća „više neće biti bezbedno mesto“ za američkog predsednika Donalda Trampa.

Borudžerdi je poručio da je osveta za ubistvo bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija postala „dužnost“ njegovih sledbenika, ali i, kako je naveo, „svih slobodnih ljudi širom sveta“.

On je dodao da Donald Tramp, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i, kako je rekao, „njihovi agenti“ treba da očekuju da će ih stići „ruka božanske osvete“.

„Nijedno mesto na svetu, pa ni Bela kuća, više neće biti bezbedno za njih“, rekao je Borudžerdi.

Prema njegovim rečima, odmazda više nije pitanje ograničenog odgovora, već je prerasla u, kako tvrdi, „globalni pokret“.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Iranski provladin list objavio "crnu listu" zapadnih lidera

Ove izjave dolaze samo dan nakon što je provladini iranski list Hamšahri objavio naslovnicu sa porukom „Osveta je neizbežna“, na kojoj su prikazani brojni zapadni lideri.

Na naslovnici su se, pored Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, našli i italijanska premijerka Đorđa Meloni, francuski predsednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer, nemački kancelar Fridrih Merc, američki državni sekretar Marko Rubio i drugi visoki zvaničnici.