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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je kadrovske promene u Vladi Ukrajine i rukovodstvu organa za sprovođenje zakona, navodeći da bi one trebalo da omoguće sprovođenje obnovljene političke strategije države.

Prema rečima predsednika, tokom sastanka sa premijerkom Julijom Sviridenko dogovoreno je da je neophodno izvršiti rekonstrukciju vlade. Posebna pažnja, kako je naveo, biće usmerena na realizaciju dogovora sa međunarodnim partnerima u oblasti obnove i oporavka zemlje.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Zelenski je zahvalio Juliji Sviridenko na radu na čelu vlade i predložio joj da preuzme novu, važnu funkciju u odnosima sa jednim od ključnih međunarodnih partnera Ukrajine.

Nije precizirao da li je reč o Sjedinjenim Američkim Državama ili Evropskoj uniji.

Istovremeno je najavio da će kadrovske promene obuhvatiti i rukovodstvo organa za sprovođenje zakona.

„Zahvalan sam Juliji na jasnom, stabilnom i efikasnom radu na mestu premijerke, kao i na godinama uspešnog rada u timu Ukrajine. Predložio sam joj da preuzme novi značajan pravac rada u odnosima sa ključnim partnerom. Očekujem da ćemo zajedno sa poslanicima sprovesti odgovarajuće promene u Vladi Ukrajine. Biće promena i u sastavu rukovodilaca organa za sprovođenje zakona“, napisao je Zelenski na Telegramu.

Kako je dodao, odgovarajuće kadrovske odluke i imenovanja uskoro će biti upućeni Vrhovnoj radi Ukrajine na razmatranje.

Ranije je Julija Sviridenko demantovala glasine da će ministar obrazovanja Oksen Lisovij biti smenjen.