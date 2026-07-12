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Dan nakon što je u jednom naselju u Sarcelu pronađeno vozilo u kojem se nalazilo „ratno oružje“, zbog čega je evakuisano 300 ljudi, Nacionalno antiterorističko tužilaštvo saopštilo je u nedelju, 12. jula, da je otvorena istraga.

Istraga je otvorena zbog sumnje na udruživanje radi pripreme krivičnih dela protiv ljudi, kao i zbog prevoza, posedovanja i nabavke oružja kategorija A i B u vezi sa terorističkim delovanjem.

Istraga je poverena Generalnoj upravi za unutrašnju bezbednost, Antiterorističkom odeljenju, Nacionalnoj upravi kriminalističke policije i Međudepartmanskoj upravi nacionalne policije departmana Val d’Oaz.

Vozilo je ukradeno

Francuska Generalna uprava za unutrašnju bezbednost (DGSI) prijavila je sumnjivo vozilo zbog bojazni da bi moglo da bude iskorišćeno za napad na jevrejsku zajednicu, koja je brojna u Sarcelu.

Nakon pregleda automobila, pirotehničari nisu pronašli eksplozivne naprave, ali su u vozilu otkrili automatsku pušku i pištolj. Prema navodima policijskog izvora, utvrđeno je i da je automobil bio ukraden.

Istraga o ovom slučaju je u toku.

(Kurir.rs/Reuters/Bfmtv)

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