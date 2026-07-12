Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Centralna komanda američkih snaga (CENTCOM) saopštila je da je Ormuski moreuz otvoren za sva plovila koja žele da zakonito koriste ovaj međunarodni plovni put.

U saopštenju se navodi da su američke snage raspoređene i spremne da očuvaju slobodu plovidbe uprkos, kako tvrde, iranskoj agresiji, pretnjama i uznemiravanju.

Američka vojska ističe i da Iran nema kontrolu nad Ormuskim moreuzom, dodajući da se pomorski saobraćaj kroz ovaj strateški prolaz odvija bez prekida.

Tramp: Moreuz je i dalje prohodan

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Ormuski moreuz otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj uprkos nastavku tenzija i međusobnih napada između Vašingtona i Teherana.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp, predsednik SAD-a. Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Govoreći za NBC, Tramp je poručio da se međunarodna trgovina kroz ovaj važan pomorski koridor i dalje odvija.

Iran: Moreuz nije otvoren

Sa druge strane, iranske vlasti saopštile su da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuski moreuz zbog, kako navode, nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu.

Uprava za Persijski zaliv i Ormuski moreuz navela je da će svi zahtevi za prolazak biti razmatrani pojedinačno, a dozvole izdavane kada se, prema njihovoj proceni, steknu uslovi za bezbednu plovidbu.

Time su Vašington i Teheran izneli potpuno različite tvrdnje o stanju u jednom od najvažnijih svetskih pomorskih prolaza.