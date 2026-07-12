AMERIČKA VOJSKA "POZICIONIRANA I SPREMNA" Hitno se oglasila Centralna komanda američkih snaga! Evo šta se dešava u Ormuskom moreuzu
Centralna komanda američkih snaga (CENTCOM) saopštila je da je Ormuski moreuz otvoren za sva plovila koja žele da zakonito koriste ovaj međunarodni plovni put.
U saopštenju se navodi da su američke snage raspoređene i spremne da očuvaju slobodu plovidbe uprkos, kako tvrde, iranskoj agresiji, pretnjama i uznemiravanju.
Američka vojska ističe i da Iran nema kontrolu nad Ormuskim moreuzom, dodajući da se pomorski saobraćaj kroz ovaj strateški prolaz odvija bez prekida.
Tramp: Moreuz je i dalje prohodan
Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Ormuski moreuz otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj uprkos nastavku tenzija i međusobnih napada između Vašingtona i Teherana.
Govoreći za NBC, Tramp je poručio da se međunarodna trgovina kroz ovaj važan pomorski koridor i dalje odvija.
Iran: Moreuz nije otvoren
Sa druge strane, iranske vlasti saopštile su da trenutno nije moguće ploviti kroz Ormuski moreuz zbog, kako navode, nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu.
Uprava za Persijski zaliv i Ormuski moreuz navela je da će svi zahtevi za prolazak biti razmatrani pojedinačno, a dozvole izdavane kada se, prema njihovoj proceni, steknu uslovi za bezbednu plovidbu.
Time su Vašington i Teheran izneli potpuno različite tvrdnje o stanju u jednom od najvažnijih svetskih pomorskih prolaza.
(Kurir.rs)