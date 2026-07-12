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Skoro 40 godina nakon što je mlada majka nasmrt pretučena u svom domu, policija na Floridi saopštila je da ih je jedan telefonski poziv doveo do novog osumnjičenog.

Melisa Elison (20) pronađena je mrtva u svom domu u Džeksonvilu na Floridi 28. decembra 1987. godine. Prema navodima policije, umrla je od posledica višestrukih udaraca tupim predmetom. Njeni cimeri rekli su istražiteljima da su otišli da je provere nakon što su u dnevnoj sobi zatekli njenu malu ćerku kako plače. Iako je odmah pokrenuta istraga, slučaj je godinama ostao nerešen.

Foto: Jacksonville Sheriff's Office

Jedan poziv promenio tok istrage

Preokret je usledio u sredu, kada je sedamdesetogodišnji Geri Glovač pozvao dežurnu službu kancelarije šerifa okruga Klej i rekao da želi da podeli informacije o ubistvu Melise Elison.

Nakon poziva, Glovač je priveden na razgovor u kancelariju šerifa Džeksonvila, a ubrzo potom je uhapšen i smešten u zatvor u okrugu Djuval pod optužbama za ubistvo i provalu, saopštili su istražitelji u četvrtak.

Policija nije otkrila sadržaj telefonskog razgovora niti objasnila zbog čega je odmah nakon saslušanja odlučeno da bude uhapšen.

Foto: Jacksonville Sheriff's Office

„Iako njegovo hapšenje ne može da popuni ogromnu prazninu u srcima Melisinih najmilijih, nadam se da je ovo još jedan korak ka njihovom izlečenju. Pozivanjem na odgovornost možemo ovaj jezivi zločin nazvati pravim imenom – ubistvom i provalom uz primenu nasilja“, rekao je šerif Džeksonvila T. K. Voters na konferenciji za novinare.

Dodao je da televizijske serije često stvaraju utisak da ubistva koja nisu rešena u prvih 48 sati nikada neće biti rasvetljena.

„To jednostavno nije tačno“, poručio je Voters.

Ćerka žrtve: Ovo mi je donelo osećaj da je priča završena

Melisina ćerka Kejsi, koja je u trenutku ubistva imala svega 13 meseci, izjavila je da joj je hapšenje osumnjičenog promenilo pogled na svet.

„Znam da mi to nikada neće vratiti mamu, ali osećam neverovatno olakšanje i konačno imam osećaj da je jedna priča završena“, rekla je ona za lokalnu televiziju News4Jax.

Šerif je naveo da slučaj sada vodi državno tužilaštvo, zbog čega nije mogao da otkrije na koji način je Glovač identifikovan kao osumnjičeni.

„Ovo hapšenje pokazuje da ova služba nikada ne odustaje i da ostaje posvećena tome da pravda stigne žrtve i njihove porodice“, rekao je Voters.

Prema navodima News4Jax, Glovač ima bogat kriminalni dosije. Osuđivan je 1989. i 1996. godine zbog kupovine kokaina, 1998. zbog provale, a pre desetak godina priznao je krivicu za vožnju pod dejstvom alkohola u okrugu Klej.

Prema zatvorskoj evidenciji, pred sudom bi trebalo da se pojavi 30. jula. Za sada nije poznato da li je angažovao advokata koji će ga zastupati.