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Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se tvrdi da prikazuje incident sa ruskim vojnicima tokom rukovanja teškim mitraljezom YakB-12.7. Autentičnost snimka nije nezavisno potvrđena, niti su poznati tačan datum, lokacija ili okolnosti pod kojima je nastao.

Na snimku se vidi vojnik koji ispaljuje rafale iz četvorocevnog mitraljeza postavljenog na improvizovano rotirajuće postolje. U jednom trenutku oružje naglo menja pravac i povlači strelca, dok se drugi vojnik u njegovoj neposrednoj blizini saginje kako bi izbegao liniju vatre.

Video je objavio profil WarMonitor uz tvrdnju da je reč o avionskom mitraljezu YakB-12.7 koji su ruske snage prilagodile za obaranje bespilotnih letelica.

Međutim, iz samog snimka nije moguće utvrditi da li je u pitanju borbena situacija, vežba ili demonstracija sistema, niti da li je neko povređen.

Avionski mitraljez razvijen za helikopter Mi-24

YakB-12.7 je sovjetski četvorocevni mitraljez kalibra 12,7 × 108 milimetara, razvijen za borbeni helikopter Mi-24. U originalnoj konfiguraciji ugrađivan je u daljinski upravljanu kupolu ispod nosa helikoptera i bio je povezan sa sistemom za nišanjenje.

Za razliku od sličnih višecevnih oružja koja pokreće elektromotor, YakB koristi energiju barutnih gasova nastalih prilikom opaljenja kako bi rotirao blok od četiri cevi. Težak je oko 45 kilograma i dugačak približno 1,35 metara.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Prema podacima specijalizovanog portala WeaponSystems.net, može da ispali između 4.000 i 5.000 metaka u minuti. Ukrajinski vojni portal Militarnyi ranije je naveo da ruska verzija sistema ima dva režima paljbe, sa oko 4.000 i 4.500 metaka u minuti. Tolika brzina paljbe omogućava stvaranje izuzetno guste vatrene zavese protiv malih vazdušnih ciljeva, ali istovremeno stvara veliko opterećenje za nosač i mehanizam oružja.

Rusija ga prilagodila za borbu protiv dronova

Ruske snage su i ranije prikazivale modifikovane verzije YakB-12.7 namenjene mobilnim protivvazdušnim grupama. Militarnyi je još u novembru 2024. izvestio o sistemu postavljenom na vozilo, opremljenom termovizijskim nišanom i sredstvima za elektronsko ometanje bespilotnih letelica.

Iako ta ranija objava ne potvrđuje da je upravo taj sistem prikazan na snimku koji se sada deli na društvenim mrežama, pokazuje da ovakva prenamena avionskog naoružanja nije novost.

Portal je tada naveo i da se vozilo tokom paljbe snažno ljuljalo, zbog čega je strelac koristio kratke rafale, kao i da se avionski mitraljez na zemlji ne hladi na isti način kao tokom leta, što može predstavljati dodatno opterećenje za sistem.

Mobilne grupe postale važan deo odbrane od dronova

Mobilne protivvazdušne grupe danas predstavljaju jedan od ključnih elemenata odbrane od bespilotnih letelica u ratu u Ukrajini. Koriste protivavionske topove, teške mitraljeze i prenosive raketne sisteme poput Stingera, a njihova prednost je što mogu brzo da se premeste na pravce iz kojih se očekuje dolazak dronova.

Ideja ovakvih sistema je da se za obaranje jeftinih bespilotnih letelica ne troše znatno skuplje protivvazdušne rakete.

Posebnost sistema koji se vidi na snimku, ukoliko je autentičan, jeste to što je oružje prvobitno projektovano za daljinski upravljanu kupolu na helikopteru postavljeno na kopneni nosač kojim strelac upravlja iz neposredne blizine, što može povećati rizik za posadu ukoliko dođe do gubitka kontrole nad oružjem.