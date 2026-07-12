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Hoće li zid protiv dronova zaštititi evropsko nebo?

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Nemačka finansira nabavku 50.000 jurišnih dronova za Ukrajinu, rekao je izvor upoznat sa slučajem, u okviru porudžbine koja predstavlja jednu od najvećih poznatih kupovina dronova za Kijev koju je finansirala neka zapadna država.

Ukrajina se tokom više od četiri godine rata sa Rusijom u velikoj meri oslanja na različite vrste bespilotnih letelica, a godišnje proizvodi milione dronova. Ukrajinske snage svakodnevno izvode hiljade napada dronovima.

Porudžbina obuhvata FPV jurišne dronove Shrike, koje proizvodi jedan od vodećih ukrajinskih proizvođača SkyFall. Dronovi su opremljeni softverom američke odbrambeno-tehnološke kompanije Auterion, koji omogućava autonomno praćenje i pogađanje pokretnih ciljeva u završnoj fazi leta.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim Foto: Printscreen/X

Generalni direktor kompanije Auterion Lorenc Majer potvrdio je vrednost ugovora i naveo da iznosi oko 90 miliona evra, kao i da ga finansira jedna evropska država. U razgovoru za Rojters rekao je da je deo dronova već isporučen ukrajinskoj vladi, dok će ostatak biti dostavljen do kraja godine.

Kompanija SkyFall potvrdila je da je Nemačka uključena u finansiranje, ali nije želela da iznosi detalje ugovora.

Nemačko Ministarstvo odbrane odbilo je da komentariše ove navode, pozivajući se na operativnu bezbednost. Bez komentara je ostalo i ukrajinsko Ministarstvo odbrane.

Dron privukao pažnju Pentagona

Jeftini dron Shrike, koji se u Ukrajini koristi od 2023. godine, u međuvremenu je privukao pažnju i u inostranstvu.

Verzija Shrike 10-F, koju SkyFall razvija u saradnji sa britanskom kompanijom Skycutter, zauzela je prvo mesto u prvoj fazi takmičenja koje organizuje Pentagon u okviru programa vrednog 1,1 milijardu dolara za nabavku stotina hiljada jednokratnih jurišnih dronova.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Rusiju Foto: screenshot X

Iz Auteriona navode da se njihov softver koristi u više prijavljenih sistema na tom takmičenju.

Majer je dodao da njegova kompanija ove godine, u saradnji sa različitim proizvođačima, učestvuje u isporuci ukupno 100.000 dronova Ukrajini, uz finansijsku podršku više zapadnih država.

To uključuje i ugovor sa Pentagonom vredan 50 miliona dolara za isporuku 33.000 dronova, za koje je rekao da su već dostavljeni Ukrajini.