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Generalštab Oružanih snaga Ukrajine objavio je novi operativni izveštaj o situaciji na frontu, navodeći da ruske snage nastavljaju intenzivne napade duž gotovo cele linije borbenog kontakta. Prema podacima ukrajinske vojske, od početka dana izvedeno je 69 napada na položaje ukrajinskih snaga, dok se borbe i dalje vode na više pravaca. Istovremeno, nastavljeno je granatiranje pograničnih oblasti i vazdušni udari na naselja u Sumskoj oblasti.

Pod artiljerijskom vatrom našla su se naselja Korenjok, Seredina-Buda, Hliborob, Tovstodubove, Neskučno, Ulanove, Volfine, Riživka, Hirki i Sopič u Sumskoj oblasti, kao i Ljadi u Černigovskoj oblasti. Vazdušni udari izvedeni su na Volfine, Vilnu Slobodu i Ulanove.

Žestoke borbe na slavjanskom, konstantinovskom i pokrovskom pravcu

Na severnoslobožanskom i kurskom pravcu ruske snage tri puta su pokušale da probiju ukrajinsku odbranu, uz 36 artiljerijskih napada na položaje ukrajinske vojske i naseljena mesta, uključujući četiri udara iz višecevnih raketnih sistema.

Na južnoslobožanskom pravcu zabeleženo je pet ruskih pokušaja proboja kod Volčanska i u pravcu naselja Liman, Grafsko i Mala Vovča. Tri sukoba i dalje traju.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na kupjanskom pravcu ruske snage izvele su jedan napad u pravcu Kupjanska.

Na limanskom pravcu ukrajinske snage odbijale su osam ruskih napada u pravcu Novog Mira, Limana, Dibrove i Stavkija, dok su dve borbe još u toku.

Na slavjanskom pravcu ukrajinska vojska odbila je 15 napada ruskih snaga u pravcu Raj-Oleksandrivke i u oblastima Zakitnog, Krive Luke i Riznikivke. Pet borbi još nije završeno.

Na kramatorskom pravcu ruske snage izvele su jedan napad kod Nikiforivke.

Rusija pojačala pritisak kod Konstantinovke

Na konstantinovskom pravcu ukrajinski branioci odbili su 13 ruskih napada u područjima Konstantinovke, Ilinivke i u pravcu Dovge Balke, Vilnog i Kučerovog Jara. Jedna borba i dalje traje.

Na pokrovskom pravcu ruske snage su od početka dana 15 puta pokušale da potisnu ukrajinske jedinice sa njihovih položaja kod Vasilivke, Kotlina, Udačnog, Molodeckog i u pravcu Novog Šahovog. Jedan sukob još traje.

1/20 Vidi galeriju Najmasovniji ruski napad dronovima na Ukrajinu Foto: Facebook/ДСНС України

Na aleksandrovskom pravcu zabeležen je jedan pokušaj ruskog napredovanja ka Voronom.

Na pojedinim delovima fronta bez promena

Na guljajpoljskom pravcu ukrajinske snage odbile su sedam ruskih napada u pravcu Vozdviživke, Olenokostjantinivke, Staroukrajinke i Čarivnog.

Na orihivskom i pridnjeprovskom pravcu tokom ovog dela dana nije bilo ruskih ofanzivnih dejstava.

Generalštab navodi da na ostalim pravcima nije bilo značajnijih promena niti novih pokušaja ruskog napredovanja.