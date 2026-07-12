PAO AVION U AUSTRIJI, POGINULA POSADA Veliki broj hitnih službi na mestu nesreće, sumnja se da je ovo uzrok
Dve osobe su poginule, a dve teško povređene kada se danas srušio mali avion u mestu Gaming u najvećoj austrijskoj pokrajini, Donjoj Austriji, prenose lokalni mediji.
U nesreći su smrtno stradali pilot star 47 godina, kao i jedna žena, dok su petnaestogodišnja devojčica i 41-godišnji muškarac teško povređeni, prenosi "Krone".
Na teren su u velikom broju izašli vatrogasci, pripadnici hitne pomoći, policija i druge službe za vanredne situacije.
Kako se navodi, moguće je da je uzrok pada aviona bio tehnički kvar.
Avion tipa Pajper PA-28 srušio se u šumski predeo, na oko 100 metara od naselja Nojhaus.
U letelici su se nalazile četiri osobe, svi iz okruga Amšteten.
Nepristupačan teren otežao je akciju spasavanja, a vatrogasci su morali da se motornim testerama probijaju ka malom avionu, kao i da pređu potok.
Tešku opremu za spasavanje morali su sami da prenose preko tog terena.
Istovremeno, budući da u tom području nema signala za mobilne telefone, spasioci su morali da komuniciraju putem radio-veze.
Na licu mesta bilo je 90 vatrogasaca, kao i pripadnici službe za spasavanje na planini, hitne pomoći i policije.
Oni su zatekli potpuno uništenu letelicu, a teško povređeni su evakuisani sa mesta nesreće pomoću opreme za spasavanje i posebnog užeta, i prevezeni su helikopterom u bolnice u Lincu i Amštetenu.
Mesto pada je ograđeno, a komisija za istragu vazduhoplovnih nesreća izašla je na teren.
Prema prvim izveštajima, uzrok je možda tehnički kvar, a očevici su navodno čuli neobične zvukove motora.
Tužilaštvo je naložilo obdukciju tela pilota, preneo je "Krone", preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.