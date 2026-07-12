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Belgijska policija uhapsila je danas muškarca u gradu Liježu nakon što je u njegovom automobilu i stanu pronašla ukupno 34 kanistera azot-suboksida, poznatog kao "gas smejavac", saopštilo je danas tužilaštvo u tom gradu u Valoniji.

Muškarac (26) zaustavljen je tokom vožnje u Liježu, kada su policajci prilikom kontrole u njegovom vozilu pronašli 12 kanistera "gasa smejavca".

Nakon toga je uhapšen i zadržan u pritvoru, a policija je kasnije pretresla njegov stan, gde je pronašla još 22 kanistera tog gasa.

Osumnjičeni je, napominje briselski portal, odranije poznat pravosudnim organima zbog prekršaja povezanih sa zakonima o drogama.

Slučaj je sada prosleđen istražnom sudiji, dok je tužilaštvo zatražilo izdavanje naloga za hapšenje osumnjičenog.

Šta je "gas smejavac"

Azot-suboksid, poznat i kao "gas smejavac", je hemijsko jedinjenje koje se koristi u medicini za anesteziju, a udisanje tog gasa radi postizanja euforičnog efekta izaziva kratkotrajni osećaj opijenosti, dok dugotrajna zloupotreba može da dovede do ozbiljnih neuroloških oštećenja.