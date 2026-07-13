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Sjedinjene Američke Države saopštile su da su u subotu pogodile oko 140 ciljeva, kao odgovor na napad iranske vojske na brod koji je plovio međunarodnim plovnim putem.

Teheran je, prema izveštajima, u nedelju izveo niz napada na američku bazu u Jordanu, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Oman i Kuvajt saopštili da su bili meta iranskih raketa i dronova.

Gutereš pozvao na hitnu deeskalaciju

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš izjavio je da je „duboko zabrinut zbog ozbiljne eskalacije“ i pozvao na obustavu svih napada.

U saopštenju njegovog portparola sve strane u sukobu pozvane su „da pokažu maksimalnu uzdržanost, izbegnu dalje poteze koji bi doveli do eskalacije i odmah preduzmu korake ka smirivanju situacije“.

1/3 Vidi galeriju Antonio Gutereš, generalni sekretar UN Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Gutereš je ponovio da bi povratak sukoba punog obima imao katastrofalne posledice „po narode regiona“ i šire, kao i po globalnu ekonomiju.

Novo zaoštravanje sukoba i kraj krhkog primirja, postignutog prošlog meseca, doveli su do rasta cena energenata, dok je pomorski saobraćaj kroz moreuz između Irana i Omana ponovo praktično obustavljen.

Zbog toga je oko 6.000 pomoraca i dalje zarobljeno na desetinama brodova. Čelnik Međunarodne pomorske organizacije Ujedinjenih nacija pozvao je da se izbegava svaki prolazak kroz moreuz, navodeći ranije ove nedelje da bi takva mera trebalo da ostane na snazi „dok se ne uspostave neophodni bezbednosni uslovi“.

Gutereš je dodao da u Ormuskom moreuzu mora biti ponovo uspostavljena „potpuna sloboda plovidbe“, nakon što su prethodnog utorka, prema izveštajima, pogođena tri trgovačka broda, uprkos Memorandumu o razumevanju koji su Teheran i Vašington potpisali 17. juna.