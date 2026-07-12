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Bizarni i zastrašujući slučaj iz američke savezne države Alabame ostavio je u potpunom šoku čak i najiskusnije inspektore. Sudska obdukcija je otkrila da je glavni osumnjičeni za ubistvo, 44-godišnji Danijel Robins, preminuo od infarkta tačno u momentu kada je pokušavao da u šumi sakrije telo svoje 47-godišnje devojke Džesike Folds.

Mislio je da su u pitanju plastične lutke

Tela ovog para našao je sasvim slučajno jedan prolaznik 10. juna u šumovitoj oblasti blizu gradića Lanet. Njegovu pažnju privukao je upaljen pik-ap ostavljen na zemljanom putu, sa otvorenim vratima vozača i spuštenom zadnjom stranom.

Policija je po dolasku pratila jasne tragove vuče po zemlji, koji su vodili od automobila duboko u šiblje. Tamo ih je sačekao prizor od kog se ledi krv u žilama. Svedok koji ih je otkrio prvo je mislio da je neko tu bacio lutke iz izloga.

Umro dok je vukao telo

"Umro je od infarkta tačno dok ju je vukao", potvrdio je tužilac Majk Segrest. On je dodao da su njihova tela ležala u žbunju tik jedno uz drugo. Džesikine ruke su i dalje bile podignute iznad glave, dok je njen ubica ležao pored nje u zgrčenom položaju. Obdukcija je pokazala da je Džesika, inače majka troje dece, umrla od posledica gušenja. Policija veruje da ju je Robins zadavio tokom svađe u kući prethodne noći, a zatim spakovao njene ostatke u auto i odvezao do šume. Prema rečima njegove bivše supruge, Robins je odranije imao probleme sa srcem, što mu je uz ekstremni fizički napor i stres usled skrivanja tela došlo glave.

1/3 Vidi galeriju Muškarac iz Alabame preminuo je od infarkta dok je pokušavao da sakrije telo devojke koju je, prema sumnjama policije, prethodno ubio. Foto: Društvene Mreže

Skandal i bes zbog umrlice monstruma

Džesika je živela samo nekoliko kilometara od mesta na kom je pronađena. Javni zapisi pokazuju da je njen suprug, s kojim je bila pet godina, preminuo u februaru 2025. godine. Sa novim partnerom Danijelom u vezi je bila veoma kratko. Zastrašujuća vest slomila je njena tri odrasla sina i dvoje unučadi.

S druge strane, umrlica samog ubice izazvala je neviđeni bes u javnosti. Njegova porodica ga je u njoj opisala kao "seoskog momka koji je voleo prirodu, lov i ribolov". Zbog ogromnog pritiska, pogrebno preduzeće je moralo pod hitno da ukloni ovu umrlicu sa svog sajta. Policija i dalje detaljno istražuje motiv ovog krvavog pira.