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U velikom požaru koji je zahvatio jedan bar u Tajlandu poginulo je najmanje 27 ljudi, nakon što su desetine gostiju ostale zarobljene u toaletima, prenose lokalni mediji.

Vatrogasci su oko 23.57 po lokalnom vremenu dobili dojavu o požaru u popularnom lokalu „Rong Beer Na Lat Phrao“, koji se nalazi u četvrti Čatučak u Bangkoku.

Po dolasku na lice mesta zatekli su vatru koja je već zahvatila unutrašnjost objekta.

U početku je pronađena jedna osoba sa opekotinama, ali su spasioci ubrzo utvrdili da je veliki broj ljudi ostao zarobljen u zgradi.

1/4 Vidi galeriju Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je zahvatio popularni bar u Bangkoku. Većina žrtava pronađena je u toaletima, dok je više desetina ljudi povređeno. Foto: Fire & Rescue Thailand

Većina stradalih pronađena u toaletima

Prema navodima lokalnih medija, brojni gosti u panici su pobegli u toalete pokušavajući da se spasu od vatre i dima.

Preliminarna istraga pokazuje da je poginulo najmanje 27 osoba, od kojih je većina pronađena upravo u toaletima, prenosi tajlandski portal MGR Online.

Na desetine povređenih prevezeno je u obližnje bolnice.

Fotografije sa mesta nesreće prikazuju gust crni dim koji se širio iz objekta, dok je požar velikom brzinom gutao zgradu.

Na uznemirujućim snimcima vidi se više ljudi kako leže na putu ispred lokala, dok im pripadnici hitnih službi pružaju reanimaciju.

U gašenju požara učestvovali su vatrogasci iz stanica Faholjotin, Faja Taj i Huaj Kvang, koji su koristili tri vatrogasna mlaza.

Vatra je stavljena pod kontrolu posle oko 35 minuta, nakon čega su spasilačke ekipe započele potragu za eventualnim preživelima.