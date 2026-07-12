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Rusija je bila primorana da obustavi plovidbu Azovskim morem nakon što su ukrajinski dronovi za manje od nedelju dana napali 90 plovila.

Komandant ukrajinskih snaga bespilotnih sistema Robert Brovdi saopštio je u nedelju da su njegove jedinice tokom noći pogodile 10 tankera i četiri trajekta, kao i veliku rafineriju nafte u gradu Sizran. Dodao je da je izvedeno više udara na trafostanice na okupiranom Krimu.

„Tehnološko poniženje ruske imperije se nastavlja. Ona će pasti zbog Krima“, napisao je Brovdi na društvenim mrežama. Prema njegovim rečima, ruska „flota iz senke“, koja prevozi naftne derivate pod međunarodnim sankcijama, primetno se smanjuje i više ne može da koristi Kerčki moreuz, koji povezuje Azovsko i Crno more.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinska mornarica je napala komunikacioni i testni centar ruske Crnomorske flote u Sevastopolju na Krimu. Foto: NickolayV/Shutterstock, screenshot X

Azovsko more predstavlja ključni plovni put koji povezuje Rusiju sa istočnom Evropom i od velikog je ekonomskog i vojnog značaja za Moskvu, jer se njime izvoze nafta, žitarice, čelik i druga roba.

Ukrajina tvrdi da je Rusija izgubila kontrolu nad važnim pomorskim putem

Prema navodima Rojtersa, Rusija je u petak obustavila plovidbu kroz Donsko-azovski kanal, koji je povezan sa ruskom mrežom reka i Kaspijskim morem. Time je praktično zatvorena važna izvozna ruta preko Kerčkog i Bosforskog moreuza.

Bivši ukrajinski ministar odbrane Andrij Zagorodnjuk ocenio je da je Kremlj izgubio kontrolu nad „kritičnim“ pomorskim koridorom. On tvrdi da blokada pogađa i vojne brodove, ali i plovila koja prevoze žito opljačkano sa okupiranih teritorija na jugu Ukrajine preko luka Berdjansk i Marijupolj.

„Kaspijsko more nema vezu sa svetskim okeanima. Praktično je postalo jezero. Svi njegovi proizvodi – poljoprivredni, đubrivo i ostala roba – prolaze ovim kanalom i rekom“, rekao je Zagorodnjuk.

Dodao je da je i ruska flotila u Kaspijskom moru ostala zarobljena, uz procenu da će uslediti novi ukrajinski napadi na ruske brodove u blizini crnomorske luke Novorosijsk.

Napadi na Krim i ruske rafinerije postaju sve intenzivniji

Ukrajina je u proteklom periodu sistematski uništavala ruske radarske sisteme i protivvazdušnu odbranu, što joj je omogućilo izvođenje dalekometnih udara na ruske rafinerije, uključujući i onu u Omsku u Sibiru, udaljenu oko 2.700 kilometara od ukrajinske granice.

Stanovnici Sizranja prijavili su da su oko pet časova ujutru čuli zujanje dronova, a zatim i snažne eksplozije. Fotografije i snimci prikazuju veliki požar u rafineriji, iz koje se iznad industrijske zone uzdizao gust crni dim. Taj kompleks snabdeva rusku vojsku gorivom, a proizvode izvozi preko Azovsko-kerčkog kanala.

Kijev je istovremeno pojačao napade na kopnene i pomorske linije snabdevanja prema okupiranom Krimu, gađajući kamione, brodove i prelaze. Prema navodima ruskih zvaničnika, jedan tanker se zapalio tokom ulaska u Azovsko-crnomorski kanal, dok su lokalni kanali u nedelju javili o dva velika izlivanja nafte kod obale Taganroga.

1/2 Vidi galeriju Ukrajinski napad na Krim. Pogođena tri ruska helikoptera Mi-8, jedan potpuno uništen, dva teško oštećena. pogođen i jedan ruski vojni radar. Foto: Printscreen/X

Viša saradnica Atlantskog saveta Jevgenija Gaber ocenila je da su ovi napadi deo mnogo šire strategije čiji je cilj izolacija Krima i njegovo pretvaranje u „ostrvo“.

„Cilj je postepeno slabljenje sposobnosti Rusije da održava ofanzivne operacije ometanjem logistike, snabdevanja gorivom i transportne infrastrukture, kao i odsecanjem vojnih jedinica na jugu Ukrajine“, rekla je Gaber.

Ona je dodala da gotovo nijedna ruska rafinerija više nije ostala nepogođena i ocenila da će se duboki udari na rusku teritoriju verovatno nastaviti.

Na snimku koji je objavila Brovdijeva brigada bespilotne avijacije „Magjarove ptice“ vide se ruski tankeri opremljeni zaštitnim kavezima i čeličnim sajlama. Međutim, ni te mere nisu sprečile noćne napade ukrajinskih dronova, zbog kojih su posade pojedinih oštećenih brodova morale da ih napuste.

Zbog učestalih ukrajinskih udara vlasti na Krimu proglasile su vanredno stanje. Na poluostrvu su zabeleženi česti nestanci struje, ozbiljna nestašica goriva i gotovo potpuni kolaps turističke sezone. Mnogi vozači bili su primorani da putuju u Rusiju kako bi natočili gorivo, dok su se ispred benzinskih pumpi formirali dugi redovi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski opisao je napade na rusku energetsku infrastrukturu kao deo kampanje „sankcija dugog dometa“, kojom Kijev odgovara na odbijanje Moskve da okonča rat. Ruski predsednik Vladimir Putin, s druge strane, poručuje da njegovi prvobitni vojni ciljevi – zauzimanje Donbasa i drugih ukrajinskih regiona – ostaju nepromenjeni.