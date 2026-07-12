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Ormuski moreuz ima daleko veći strateški značaj od posedovanja desetina nuklearnih bombi, izjavio je savetnik iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, Mohsen Rezai, preneli su iranski mediji.

„Ovaj strateški prolaz važniji je od desetina atomskih bombi i Islamska Republika Iran će ga štititi“, rekao je Rezai, a prenela je iranska novinska agencija ISNA.

1/9 Vidi galeriju Američki napad na Iran Foto: Printscreen/X/OSINTdefender

Zapadne zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države, godinama optužuju Iran da pokušava da razvije nuklearno oružje. Teheran, međutim, odbacuje te optužbe i tvrdi da je njegov nuklearni program namenjen isključivo mirnodopskim i civilnim ciljevima, podseća Al Džazira.

Bivši vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, koji je poginuo u američko-izraelskom napadu 28. februara, početkom 2000-ih doneo je verski dekret kojim je zabranio razvoj nuklearnog oružja.

1/6 Vidi galeriju Iranci nose transparente: "Ubij Trampa" Foto: Vahid Salemi/AP, ATTA KENARE / AFP / Profimedia, Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Iran: Plovidba kroz moreuz trenutno nije moguća

Iranske vlasti ranije danas saopštile su da plovidba kroz Ormuski moreuz trenutno nije moguća zbog, kako su navele, „nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu“.