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Delovi rukom pisanog dokumenta bivšeg lidera Hamasa Jahje Sinvara iz avgusta 2022. godine, do kojih je došao Meir Amit centar za obaveštajne i informacije o terorizmu, a koje je objavio izraelski Kanal 12, otkrivaju pripreme tog pokreta za masovni napad na Izrael 7. oktobra 2023. godine, kao i očekivanje da bi Izrael kao odgovor mogao da „upotrebi čak i nuklearnu bombu“.

U dokumentu se navodi da će Izrael u početku biti „iznenađen napadom i ući u stanje haosa“, pre nego što odgovori „svim sredstvima i oružjem kojima raspolaže“, uz procenu da je „moguće da će čak upotrebiti i nuklearnu bombu“.

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Dalje se planirani napad opisuje kao „kampanja života ili smrti“, uz poziv na „narodnu operaciju povratka u sela i njihovog simboličnog ponovnog zauzimanja“.

Plan za istovremeni napad na 25 tačaka

Prema dokumentu, plan je predviđao istovremeno probijanje granične ograde na 25 mesta, naspram 25 raskrsnica, uz angažovanje 2.500 boraca organizovanih u zasebne, dobro obučene jedinice od po 100 ljudi, sa ciljem zauzimanja tih raskrsnica.

Sinvar je takođe izneo širu raspodelu snaga od ukupno 10.000 „dobro obučenih boraca“. Prema planu, 2.210 boraca trebalo je da napadne 221 kibuc i manje naselje, 1.600 je bilo namenjeno za osam većih naselja, 1.200 za gradove, a 2.000 za vojne baze. To je više ljudi nego što je na kraju učestvovalo u napadu 7. oktobra, uz napomenu da „niko ne zna opšti cilj plana“.

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Naređenje o uzimanju talaca

U dokumentu se teroristima nalaže da je „cilj proterati doseljenike zajedno sa njihovim automobilima“, uz davanje „prednosti deci i ženama“, dok se istovremeno naređuje da se „muškarci od 17 do 50 godina uzmu kao taoci“, kao i da „moraju biti oduzeti svi telefoni i sva dodatna dokumenta koja nose kod sebe“.