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Najmanje šest osoba je poginulo, a sedam je povređeno nakon što je automobil uleteo među ljude na vašaru u čileanskom gradu Vinja del Mar, prenosi The Sun.

Među povređenima su i dve bebe stare osam meseci.

Nesreća se dogodila kada je vozilo izletelo na trotoar u blizini vašara u Vinja del Maru, oko 120 kilometara zapadno od Santjaga.

Prema navodima čileanske mornarice, za volanom je bio podoficir koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti.

Pukovnik čileanske policije Horhe Gvajta izjavio je da je vozač „očigledno izgubio kontrolu“ nad vozilom i naleteo na ljude u blizini vašara Kaupolikan.

Vozač je uhapšen i podvrgnut testiranju.

„U ovom trenutku imamo šest poginulih“, rekao je Gvajta.

„Imamo i sedam povređenih, ali srećom niko nije životno ugrožen“, dodao je.

Vozač navodno nije bio pod dejstvom alkohola

Prema prvim policijskim izveštajima, automobil se kretao velikom brzinom putem u blizini vašara, navodi The Sun, pozivajući se na španski list El Mundo.

Oko vozila razbacani su komadi garderobe, kartonske kutije i roba sa tezgi.

Predsednički delegat regije Valparaiso Manuel Miljones Čirino izjavio je da, prema preliminarnim policijskim nalazima, vozač nije bio pod dejstvom alkohola i da je najverovatnije izgubio kontrolu nad vozilom zbog slabe kiše.

On je objasnio da se pijaca Kaupolikan nalazi u naselju Gomez Karenjo i da obuhvata deo sa uličnim tezgama, deo za prodaju voća i povrća, kao i deo sa ostalom robom.

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Iako identitet poginulih još nije zvanično potvrđen, prema prvim svedočenjima većina nastradalih bili su prodavci na tezgama.

Čileanska mornarica saopštila je da je vozač „pripadnik mornarice koji nije bio na dužnosti i upravljao je privatnim vozilom“.

Prema podacima Ministarstva odbrane, reč je o kaplaru Korpusa marinaca.

Ministarstvo je izrazilo duboko žaljenje zbog, kako je navedeno, „nenadoknadivog gubitka ljudskih života izazvanog ovom tragedijom“ i poručilo da u potpunosti sarađuje sa istražnim organima kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće.

Predsednik Čilea Hose Antonio Kast izjavio je za radio-stanicu X da je „tragedija u Vinja del Maru zavila u crno čitavu zemlju“.