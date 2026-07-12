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Julija Sviridenko potvrdila je 12. jula da će podneti ostavku na mesto premijerke Ukrajine, nakon što je predsednik Volodimir Zelenski najavio rekonstrukciju vlade.

Njena ostavka iznenadila je deo poslanika iz Zelenskijeve stranke Sluga naroda, što je pokrenulo spekulacije o stvarnim razlozima te odluke.

„Ovo je čudna situacija“, rekao je jedan poslanik za Kyiv Independent, pod uslovom da ostane anoniman.

„Ostavke vlade uglavnom su poslednje rešenje. Obično se očekuju na jesen, kada počinje politička sezona i kada se očekuju određene političke promene, pošto nema izbora“, rekao je on.

Foto: ZUZANA GOGOVA/EPA

„Možda postoje neki vanredni razlozi za rekonstrukciju... Deluje kao preventivan potez.“

Isti poslanik dodao je da ne vidi očigledan razlog za smenu Sviridenko.

Četiri kandidata za novog premijera

Dva poslanika rekla su za Kyiv Independent da će se poslanički klub stranke Sluga naroda sastati 14. jula kako bi razgovarao o kadrovskim promenama.

Prema navodima jednog poslanika, među glavnim kandidatima za novog premijera nalaze se direktor državne energetske kompanije Naftogas Serhij Korecki, ministar energetike Denis Šmihalj, koji je bio premijer od 2020. do 2025. godine, ministar odbrane Mihajlo Fedorov i gradonačelnik Harkova Ihor Terehov.

Zelenski je ranije tokom dana saopštio da se pojedinačno sastao sa sva četiri zvaničnika.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Korecki se trenutno smatra glavnim favoritom, iako je jedan poslanik priznao da ga gotovo i ne poznaje.

„Uopšte ga ne poznajem. Nikada ranije nisam čuo za njega“, rekao je.

Drugi poslanik vladajuće stranke ocenio je da su „za sada sve to samo priče“.

Fokus na SAD, EU i jačanje međunarodnih partnerstava

Govoreći o novoj političkoj strategiji, Zelenski je naveo da među spoljnopolitičkim prioritetima ostaju sporazumi sa Sjedinjenim Američkim Državama o licenciranoj proizvodnji raketa za protivvazdušni sistem Patriot, evropski projekat razvoja protivbalističke odbrane, kao i nastavak procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Predsednik Ukrajine je dodao da želi i resetovanje odnosa sa Mađarskom i Poljskom.

Foto: Michael Probst/AP

Među prioritetima su, kako je naveo, i unapređenje saradnje sa zemljama Persijskog zaliva u oblasti ekonomije i bezbednosti, intenzivniji dijalog sa Kinom, kao i rad sa međunarodnim organizacijama kako bi se okončala ruska invazija na Ukrajinu.

Zelenski je takođe najavio promene u rukovodstvu ukrajinskih agencija za sprovođenje zakona, ali nije precizirao na koje institucije se to odnosi.

Zelenski najavio novu političku strategiju

Sviridenko, koja je u julu 2025. godine nasledila Denisa Šmihalja na mestu premijerke, ubuduće će voditi saradnju Ukrajine sa ključnim međunarodnim partnerima, saopštio je Zelenski na društvenim mrežama.

„Ukrajina menja svoju političku strategiju. Svaki prioritetni pravac spoljne politike biće poveren osobi sa značajnim iskustvom, koja je sposobna da sprovede dogovore postignute na nivou lidera i ispuni očekivanja ukrajinskog naroda“, napisao je Zelenski.

Dodao je da je o detaljima razgovarao sa Julijom Sviridenko i da su se saglasili da sprovođenje ovih promena zahteva obnovu sastava Kabineta ministara.

Sviridenko, koja je ranije obavljala funkciju ministarke ekonomije, saopštila je da je sa predsednikom razgovarala o izazovima sa kojima se Ukrajina suočava, promenama potrebnim za efikasniji rad vlade i odnosima sa međunarodnim partnerima. Istakla je da će i dalje nastaviti da služi ukrajinskoj državi.