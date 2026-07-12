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Toplotni talas koji je zahvatio zapadnu Evropu smanjio je u sredu proizvodnju električne energije iz francuskih nuklearnih elektrana, pošto su visoke temperature širom zemlje ograničile dostupnost vode potrebne za hlađenje reaktora.

Prema podacima francuske elektroenergetske kompanije EDF, proizvodnja je u podne smanjena za 4,1 gigavat, što odgovara oko sedam odsto ukupne potražnje za električnom energijom.

Temperature su u pojedinim delovima Francuske premašile 40 stepeni Celzijusa, a u kombinaciji sa slabijim vetrom dovele su i do rasta veleprodajnih cena struje.

1/5 Vidi galeriju Toplotni talas u Francuskoj Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

Izvoz električne energije naglo opao

Veleprodajne cene električne energije u Francuskoj i Nemačkoj dostigle su u utorak najviši nivo od sredine januara 2025. godine, dok su se elektroenergetski sistemi suočavali sa posledicama vrućine i sve više oslanjali na proizvodnju iz gasa.

Francuska je inače veliki neto izvoznik jeftine električne energije u susedne zemlje, ali su sa rastom temperatura i izvozne količine naglo opale, pokazuju podaci operatera elektroenergetske mreže RTE.

Izvoz iz Francuske pao je u sredu popodne na oko tri gigavata, u poređenju sa 10 do 12 gigavata zabeleženih u isto vreme prethodne nedelje. Time je smanjena količina jeftine električne energije dostupne susednim državama, kao i prihodi od prenosa.

Foto: Jakov Milošević

„Klimatske promene pokazuju da ekstremne vrućine mogu da budu podjednako remetilački faktor kao skokovi cena izazvani hladnim vremenom i slabom proizvodnjom iz obnovljivih izvora tokom zime“, rekao je analitičar kompanije Kpler Alesandro Armenija.

„Sada smo iznenađeni, ali bi trebalo da očekujemo sličnu dinamiku i sledećeg leta, jer su klimatske promene neosporne“, dodao je.

Vrućina je smanjila proizvodnju u reaktorima Sen Alban 2 i Biži 3 na reci Roni u istočnoj Francuskoj, kao i u reaktoru Nožan 2 na Seni, jugoistočno od Pariza.

Reaktor Golfek 2 na reci Garoni, na jugozapadu zemlje, isključen je kasno u ponedeljak upravo zbog visokih temperatura.

Foto: Jiang Kehong / Avalon / Profimedia, Ilustracija

Francuski propisi o zaštiti životne sredine obavezuju EDF da smanji proizvodnju kada temperatura rečne vode dostigne određeni prag, kako bi se zaštitili lokalni ekosistemi.

Sve veća zavisnost od gasa

Za sada nije poznato koliko će trajati aktuelni toplotni talas, koji je posledica vremenskog obrasca poznatog kao omega blok, nazvanog tako zbog svog oblika, a koji omogućava da se temperature iz dana u dan dodatno povećavaju.

Svetska meteorološka organizacija upozorava da se Evropa zagreva više nego dvostruko brže od globalnog proseka, zbog čega su dugotrajni periodi ekstremnih vrućina sve verovatniji.

Evropski elektroenergetski sistem sve se više oslanja na obnovljive izvore, pri čemu pad proizvodnje solarne energije u večernjim satima nadoknađuju vetroelektrane, kao i bazna proizvodnja iz nuklearnih, termoelektrana na ugalj i gasnih elektrana. Kada sunce zađe, takva kombinacija često dovodi do rasta cena.

Gotovo sve evropske zemlje zabeležile su porast proizvodnje iz termalnih izvora, uključujući gas i ugalj, naročito u večernjim satima. To važi i za Francusku, gde je proizvodnja električne energije iz gasa inače minimalna, pokazuju podaci Kplera.

Ove nedelje situaciju dodatno pogoršavaju veća potražnja za hlađenjem i slabija proizvodnja iz vetra, zbog čega je potrebno angažovanje većeg broja gasnih elektrana, dok najskuplja postrojenja određuju veleprodajnu cenu, rekla je analitičarka LSEG-a Natali Gerl.