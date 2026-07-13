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Veliki požar zahvatio je noćas pab u tajlandskoj prestonici Bangkoku pri čemu je poginulo najmanje 27 ljudi pre nego što su vatrogasci uspeli da ga savladaju, javili su zvaničnici.

Spasioci su rekli da je požar prijavljen oko ponoći, po lokalnom vremenu.

Snimci pokazuju ogromnu vatru kako izbija iz vrata lokala u severnom Bangkoka dok su ljudi pokušavali da pobegnu, a gust crni dim se dizao u nebo.

Tajlandski premijer Anutin Čarvirakul rekao je novinarima da je 27 ljudi poginulo i da je nekoliko odvedeno u bolnicu.

Rekao je da se uzrok požara još istražuje.

Vatrogascima je trebalo oko pola sata da savladaju požar, rekli su zvaničnici.

Snimci pokazuju izgorele stolove i stolice i oštećena unutrašnjost lokala.

Foto: Fire & Rescue Thailand

U Tajlandu je bilo ranije sličnih tragedija.

U 2022. godini 14 ljudi je stradalo u požaru u muzičkom pabu u istočnom delu zemlje.

Više od decenije pre toga 66 ljludi je poginulo a više od 200 je povređeno u požaru tokom proslave Nove godine 1. januara 2009. u noćnom klubu Santika u glavnom gradu Tajlanda.

Taj požar je izgleda izazvan vatrometom pokrenutim u unutar lokala.