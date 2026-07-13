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Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske saopštila je da je "završila" novi talas ofanzivnih udara na Iran u kojima je pogođeno desetine ciljeva na više lokacija.

Skaj njuz prenosi da je CENTCOM naveo da je cilj napada bio da se umanji sposobnost Irana da "nastavi da napada protok međunarodnog brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz".

Britanska televizija navodi da su SAD u najnovijem talasu napada na Iran prvi put upotrebila jurišne pomorske dronove kamikaze.

Pomorski dronovi napunjeni eksplozivom su raspoređeni zajedno sa borbenim avionima, brodovima i vazdušnim jurišnim dronovima kamikazama.

Američki pomorski dronovi Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Iz CENTCOM je nakon završetka napada poručeno da su "snage raspoređene i spremne da obezbede da sloboda plovidbe ostane dostupna komercijalnom brodskom saobraćaju uprkos kontinuiranoj neopravdanoj agresiji, uznemiravanju, pretnjama i proizvoljnim izjavama Irana".

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Navedeno je da je američki predsednik Donald Tramp naložio udare "kako bi iranske snage snosile odgovornost", kao i da će ovi napadi dodatno umanjiti sposobnost Teherana da napada komercijalne brodove.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je jutros da je kao odgovor na američke udare napao baze SAD u Bahreinu i Kuvajtu i da su operacije odmazde "u toku".