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Nakon Samita NATO u Ankari, mađarski premijer Peter Mađar proveo je produženi vikend u Turskoj sa svoja dva mlađa sina, a detalje sa odmora podelio je na društvenim mrežama.

Na snimku koji je objavio vidi se kako Mađar vozi vodeni skuter, kako se spusta niz veliki tobogan i opušteno šeta plažom i brčka u plićaku.

Međutim, pažnju njegovih pratilaca nije privukao samo sadržaj odmora, već i jedan neobičan detalj. Na jednom delu snimka vidi se kako morski talasi odnose jednu od Mađarovih papuča, dok se u kasnijim kadrovima može primetiti da na nogama ima samo jednu.

Međutim, u svom prepoznatljivom stilu, Mađar nije mogao a da ne iskoristi priliku i ovim snimkom potkači opoziciju.

"Produženi vikend sa decom u Turskoj o svom trošku. Obraćam se propagandistima, nikada nisam leteo helikopterom niti boravio u predsedničkom apartmanu", napisao je Mađar u opisu snimka, aludirajući na kritike i političke polemike u vezi sa trošenjem državnih sredstava.

Nakon kratkog odmora, Mađar se danas vraća političkim obavezama. Već u ponedeljak očekuje ga nova vanredna sednica parlamenta, koja počinje u 13 časova.

I dok se on polako vraća političkim obavezama, mnogi se u komentarima i dalje pitaju da li je papuča pronađena.