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Tri osobe su poginule u Moskovskoj oblasti, a još tri su povređene u napadu dronovima, saopštio je danas guverner te oblasti Andrej Vorobjov.

Tokom noći 13. jula, Moskovska oblast bila je meta masovnog napada bespilotnim letelicama, koji je rezultirao ljudskim žrtvama i značajnom materijalnom štetom.

Iznad ovog regiona oboren je ukupno 81 dron, prema rečima guvernera Vorobojova.

"U selu Pionerskij u Istri tri osobe su poginule, a još tri su povređene usled pada drona. Svim žrtvama se pruža neophodna medicinska nega, rekao je Vorobjov na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako se navodi, pet privatnih kuća je zahvaćeno požarom kao posledica napada drona.

Eksplozije su odjekivale dok je protivvazdušna odbrana bila angažovana, a Telegram kanal Exilenova Plus preneo je da su se detonacije čule i u gradu Solnečnogorsku.

Guverner Vorobjov je potvrdio da je u tom gradu pogođena stambena zgrada, pri čemu su povređene dve osobe.

Napadi na Stavropoljski kraj

Paralelno sa udarima na okolinu Moskve, ukrajinske snage su na jugu Rusije izvele napad na naftna skladišta u Stavropoljskom kraju. Prema izveštajima kanala Exilenova Plus, zapaljeno je naftno skladište "Mihailovskaja" u selu Mihailovsk.

Nezavisni ruski medij Astra preneo je, pozivajući se na lokalne stanovnike, da su se udari dogodili i u obližnjem selu Vjazniki.

Guverner Stavropoljskog kraja Vladimir Vladimirov potvrdio je izbijanje požara u "industrijskoj zoni" u ovom selu. Mihajlovsk i Vjazniki su predgrađa Stavropolja, udaljena oko 365 kilometara od Ukrajine (u blizini Mariupolja) i oko 620 kilometara od teritorija pod kontrolom ukrajinskih snaga u Zaporoškoj oblasti.

Ovaj napad nadovezuje se na događaje od pre nekoliko dana; Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) je izvestila da je 9. jula u naftnom skladištu "Stavropoljskaja" u Vjaznikima već izbio požar velikih razmera koji se širio.

Udari na Tversku oblast i rusku flotu

Pored Moskve i Stavropolja, SBU je naveo da su ukrajinski dronovi pogodili i objekat "Krasnaja zvezda" u Tverskoj oblasti, gde je takođe izazvan požar. List Kijev Independent nije mogao odmah da nezavisno potvrdi sve detalje ovih noćnih napada.

Ove akcije su deo širih napora Ukrajine, koja redovno napada vojnu infrastrukturu duboko na teritoriji Rusije i na okupiranim područjima, kako bi smanjila sposobnost Moskve za vođenje rata i ugušila finansiranje istog.

Komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme, Robert "Mađar" Brovdi, izvestio je o značajnim uspesima na moru:

Tokom noći 11. jula, ukrajinski dronovi pogodili su 21 ruski tanker i sedam drugih plovila u Azovskom moru. Brovdi je istakao da se ruska "flota iz senke" primetno smanjuje i da je saobraćaj kroz Kerčki moreuz zaustavljen.