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Francuski predsednik Emanuel Makron ugostiće danas u Parizu lidere zemalja članica "Koalicije voljnih", u trenutku kada su se pojavile nade da bi nedavni napredak Ukrajine u napadima na Rusiju mogao da primora predsednika Vladimira Putina da sedne za pregovarački sto.

Sastanak koji se održava uoči Dana pada Bastilje okupiće preko 20 evropskih lidera koji će razgovorati o tome kako pomoći Kijevu i izvršiti veći pritisak na Moskvu.

Prethodno će se Makron sastati s ukrajinskim premijerom Volodimirom Zelenskim.

Uoči sastanka šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro kazao je da će ta zemlja narednih dana pozvati ruskog ambasadora u Parizu na razgovor zbog navodne kampanje sajber hakerskih napada koju je Rusija sprovela protiv evropskih zemalja, uključujući Francusku, izvestio je Rojters, prenosi Gardijan.

- Javno ćemo osuditi široko rasprostranjenu sajber kampanju koju je Rusija sprovela protiv najmanje deset evropskih zemalja. Takođe ćemo uvesti sankcije protiv devet osoba i četiri entiteta odgovornih za ovu sajber kampanju, koju je orkestrirala bezbednosna služba FSB - rekao je Baro za BFMTV.

1/10 Vidi galeriju Sastanak nemačkog kancelara Fridriha Merca i francuskog predsednika Emanuela Makrona u Berlinu Foto: CHRISTIAN MANG / POOL/GETTY IMAGES POOL

Nemačka se ubrzo pridružila Francuskoj i pozvala na razgovor ruskog ambasadora u Berlinu.

Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke saopštilo je da su hakerski napadi neprihvatljivi i da će na njih biti odgovoreni odlučnim akcijama.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Kremlj je, reagujući na samit Koalicije voljnih u Francuskoj, poručio da će "pažljivo pratiti" današnje razgovore u Parizu, kritikujući učesnike skupa kao "grupu zemalja koje žele da se rat u Ukrajini nastavi".