FRANCUSKA I NEMAČKA POZVALE RUSKE AMBASADORE NA RAPORT ZBOG SAJBER NAPADA Kremlj se oglasio o sastanku Koalicije voljnih u Parizu: Žele nastavak rata u Ukrajini
Francuski predsednik Emanuel Makron ugostiće danas u Parizu lidere zemalja članica "Koalicije voljnih", u trenutku kada su se pojavile nade da bi nedavni napredak Ukrajine u napadima na Rusiju mogao da primora predsednika Vladimira Putina da sedne za pregovarački sto.
Sastanak koji se održava uoči Dana pada Bastilje okupiće preko 20 evropskih lidera koji će razgovorati o tome kako pomoći Kijevu i izvršiti veći pritisak na Moskvu.
Prethodno će se Makron sastati s ukrajinskim premijerom Volodimirom Zelenskim.
Uoči sastanka šef francuske diplomatije Žan-Noel Baro kazao je da će ta zemlja narednih dana pozvati ruskog ambasadora u Parizu na razgovor zbog navodne kampanje sajber hakerskih napada koju je Rusija sprovela protiv evropskih zemalja, uključujući Francusku, izvestio je Rojters, prenosi Gardijan.
- Javno ćemo osuditi široko rasprostranjenu sajber kampanju koju je Rusija sprovela protiv najmanje deset evropskih zemalja. Takođe ćemo uvesti sankcije protiv devet osoba i četiri entiteta odgovornih za ovu sajber kampanju, koju je orkestrirala bezbednosna služba FSB - rekao je Baro za BFMTV.
Nemačka se ubrzo pridružila Francuskoj i pozvala na razgovor ruskog ambasadora u Berlinu.
Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke saopštilo je da su hakerski napadi neprihvatljivi i da će na njih biti odgovoreni odlučnim akcijama.
Kremlj je, reagujući na samit Koalicije voljnih u Francuskoj, poručio da će "pažljivo pratiti" današnje razgovore u Parizu, kritikujući učesnike skupa kao "grupu zemalja koje žele da se rat u Ukrajini nastavi".
(Kurir.rs/The Guardian/Preveo i priredio: N. V.)