Slušaj vest

Pripadnici Vojne akademije sprečili su moguću tragediju u centru Trsta nakon što je automobil u kojem je bio muškarac (41) sleteo u more kod pristaništa na Trgu ujedinjenja Italije.

Do nesreće je došlo u nedelju oko podneva, dok su studenti Vojne akademije izlazili iz autobusa tokom zvanične posete gradu.

Automobil je iz za sada neutvrđenih razloga udario u pristanište i završio u vodi.

Nekoliko vojnika odmah je reagovalo, skočilo u more i doplivalo do vozila, iz kojeg su uspeli da izvuku vozača. Muškarac iz Trsta je spašen i predat ekipi hitne medicinske pomoći.

Povređen vojnik

Muškarac je prevezen u bolnicu, gde je utvrđeno da nije teže povređen. Tamo je prevezen i jedan od vojnika koji je zadobio povrede prilikom spasavanja vozača.

Tršćanski vatrogasci su na lice mesta stigli sa operativnim timom, dizalicom i brodom specijalizovane pomorske jedinice. U operaciju je uključen i helikopter leteće jedinice vatrogasne brigade Venecije sa dva ronioca.

Vatrogasci su pomoću sonara pronašli automobil na dubini od sedam metara, oko 20 metara od obale. Ronioci su potom pregledali vozilo kako bi proverili da li se u njemu nalazi još neko, nakon čega su ga specijalnim balonima za podizanje izvukli na površinu i približili obali, gde je automobil uklonjen dizalicom.