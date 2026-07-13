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Obaveštajna služba Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) drži u kućnom pritvoru bivšeg iranskog predsednika Mahmuda Ahmadinedžada, nakon što su vlasti u Teheranu otkrile značajan deo njegovih kontakata s Izraelom, objavio je danas Njujork tajms, pozivajući se na četiri visoka iranska zvaničnika.

Navodi se da se jedna od neobičnijih faza operacije dogodila početkom 2024, kada je visoki zvaničnik mađarske vlade zamolio Gergelja Delija, rektora Univerziteta javne službe Ludovika u Budimpešti, da pozove Ahmadinedžada na konferenciju o klimatskim promenama.

Deli je rekao da mu je rečeno da će konferencija zapravo poslužiti kao paravan za tajne razgovore između Ahmadinedžada i izraelskih obaveštajnih zvaničnika.

1/9 Vidi galeriju Mahmud Ahmadinedžad, bivši predsednik Irana Foto: Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Uprkos zabrinutosti zbog potencijalne štete po njegov ugled i ugled univerziteta, Deli je pristao da pozove Ahmadinedžada jer je verovao da ako "imate dva neprijatelja i ako ti neprijatelji žele da razgovaraju jedni sa drugima, onda je najbolje da učinite sve što možete da ih naterate da razgovaraju".

Bivši američki zvaničnici rekli su da je nekadašnji šef Šin Beta (Izraelske bezbednosne agencije) Dejvid Barnea lično tada otputovao u Budimpeštu kako bi se sastao s Ahmadinedžadom.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport