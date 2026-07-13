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Osumnjičeni u istrazi ubistva bivše britanske ministarke En Vidikomb viđen je na snimcima sa sigurnosnih kamera kako ulazi u automobil u Jorkširu.

Pretpostavlja se da se ovaj trenutak dogodio svega nekoliko sati pre nego što je bivša ministarka iz redova Konzervativne stranke napadnuta u svom domu u Devonu.

Na snimku, koji je ekskluzivno objavio britanski list "Sun", a koji nosi vremensku oznaku od srede u 7.51, vidi se muškarac u beloj košulji i šortsu. On ulazi u crveno vozilo parkirano ispred jedne kuće u Roteramu, a iz džepa na šortsu mu, po svemu sudeći, viri neobično dug predmet.

1/4 Vidi galeriju Ubistvo britanske ministarke En Vidikomb Foto: Dave Higgens, PA Images / Alamy / Profimedia

Dan kasnije, u četvrtak, Vidikomb (78) pronađena je mrtva u svojoj kući, usled zadobijenih teških povreda.

Njena tragična smrt pokrenula je opsežnu policijsku poteru, koja je u subotu oko 21:00 čas krunisana hapšenjem belog Britanca u Roteramu (28).

Policija je i u ponedeljak nastavila sa intenzivnim saslušavanjem osumnjičenog.

Detalji policijske istrage i apel javnosti

Iz policije Devona i Kornvola ranije je saopšteno da za sada "nema naznaka" koje bi ukazivale na to da je ubistvo politički motivisano.

Pomoćnik načelnika policije istakao je da istražitelji ostaju "otvoreni" kada je reč o potencijalnom motivu, naglasivši pritom da nema razloga za strah, te da se ne smatra da postoji pretnja po širu javnost.

Prema dosadašnjim saznanjima nadležnih, veruje se da je napad na bivšu ministarku izvršen u sredu oko 12:30. Nakon upućenog javnog apela, policija je primila više od 120 korisnih dojava sa informacijama.

1/4 Vidi galeriju Ubijena bivša britanska ministarka En Vidikomb, mesto zločina Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, Youtube

Longman je pozvao sve građane koji poseduju bilo kakve informacije, a još se nisu oglasili, da to učine "kao prioritet".

Istovremeno je uputio snažan apel javnosti da se uzdrži od nagađanja, naročito o potencijalnim motivima zločina, ocenivši takve spekulacije kao ponašanje koje "ne pomaže" i koje je duboko "uznemirujuće" za rođake En Videkom.

Takođe je najavio da će "pojačano" prisustvo policije u lokalnoj zajednici ostati na snazi tokom narednih nedelja.

Akcija u Roteramu

Osumnjičeni dvadesetosmogodišnjak uhapšen je u Roteramu, udaljenom oko 430 kilometara od doma En Vidikomb, što u proseku zahteva oko četiri i po sata vožnje.

Tokom nedelje, najmanje dva policijska vozila primećena su ispred imanja u Roteramu za koje se sumnja da je povezano sa istragom. Prostor je bio ograđen policijskom trakom dok su pripadnici organa reda i forenzički timovi detaljno pretraživali teren.

U razgovoru za BBC u nedelju, jedan od komšija je slikovito opisao događaj: "Spremao sam hranu u kuhinji i pogledao kroz prozor, čula se velika buka, na stazi je bila naoružana policija i samo su ušli u kuću i izvukli [osumnjičenog] napolje."

Drugi komšija je potvrdio da je policija odvezla crveni automobil sa prilaza.

Ko je bila En Vidikomb?

En Vidikomb je ostavila dubok trag u britanskoj politici, predstavljajući Mejdstoun kao poslanica Konzervativne stranke pune 23 godine. Tokom vlade ser Džona Mejdžora, od 1994. do 1997. godine, obavljala je i važne ministarske funkcije.

1/4 Vidi galeriju En Vidikomb, bivša britanska ministarka Foto: Youtube, GaryRobertsphotography / Alamy / Profimedia, Ioannis Alexopoulos / AFP / Profimedia

Nakon što se 2010. godine povukla iz Donjeg doma parlamenta, njena karijera dobija novu, zabavnu dimenziju na malim ekranima.

Iste godine zablistala je u BBC-jevoj emisiji "Ples sa zvezdama", dok je osam godina kasnije osvojila drugo mesto u popularnom rijalitiju "Veliki brat VIP".

Na političku scenu vraća se 2019. godine pridruživši se stranci Bregzit, ispred koje je predstavljala Jugozapadnu Englesku kao poslanica u Evropskom parlamentu od 2019. do 2020. godine.

Oproštaji i počasti

U nedelju se, u znak sećanja na En Vidikomb, u Hejtor Vejlu okupilo oko 40 ožalošćenih, među kojima su bili i visoki funkcioneri stranke Refornišimo Ujedinjeno Kraljevstvo (Reform UK).

Zamenik lidera ove stranke, Ričard Tajs, naveo je da je sa njom razgovarao u ponedeljak, te da je "umalo pao od šoka i užasa" kada je primio vest o njenoj tragičnoj smrti.

"Izgubili smo apsolutnog kolosa, legendu za našeg života", poručio je Tajs okupljenima.

En Vidikomb, bivša britanska ministarka Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Odlazeći britanski premijer Kir Starmer odao joj je počast prošle nedelje, istakavši da njena smrt predstavlja "značajan gubitak" i tom prilikom apelovao na ljude da se "izdignu iznad" političkih razlika u ovim teškim trenucima.

Liderka Konzervativaca, Kemi Bejdnok, prisetila se Videkom kao "veoma zabavnu i borbenu ženu", dodavši saosećajno da joj se "srce cepa zbog porodice En Vidikomb".

Svoje duboko poštovanje iskazao je i lider stranke Reform UK, Najdžel Faraž, koji je otputovao u Dartmur kako bi se oprostio od sedamdesetosmogodišnje političarke.