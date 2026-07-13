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Meteorološki fenomen koji se javlja u Baskijiu, lokalno poznat kao "enbata" ili "galerna", izazvao je paniku na plaži u Andeju, u francuskom regionu Atlantski Pirineji, u nedelju uveče, izveštava Actu.fr.

Obitaoci plaže počeli su da paniče kada je jak severozapadni vetar iznenada pogodio to područje. Ovaj fenomen, zbog svojih iznenadnih i snažnih udara vetra, često iznenađuje turiste i podseća na oluju.

Vetar je oduvao kišobrane i peškire, dok su kupači trčali plažom, pokušavajući da se sklone. Temperatura je pala za 10 stepeni za samo nekoliko minuta.

Enbata nastaje kada hladan i vlažan severozapadni vazduh stigne sa okeana, donoseći jake udare vetra i nagli pad temperature.

Fenomen je obično kratkotrajan i obično se javlja pred kraj dana.

Turistička organizacija Baskije navodi da se njeno formiranje može osetiti tokom veoma vrućeg vremena, kada ogromna masa oblaka pređe preko planine Jaizkibel i potpuno je prekrije.