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Odlazeći britanski premijer Kir Starmer zabraniće delovanje Iranske revolucionarne garde (IRGC) kao pretnje po nacionalnu bezbednost, koristeći nova ovlašćenja koja su po hitnom postupku usvojena u parlamentu.

Nova zakonska ovlašćenja omogućavaju vladi da organizacije koje imaju podršku stranih država proglasi terorističkim. Premijer se mesecima suočavao sa pritiscima poslanika Laburističke stranke i opozicije da zabrani ovu organizaciju.

Objavljujući zabranu u parlamentu, ministarka unutrašnjih poslova Šabana Mahmud izjavila je da je Velika Britanija "identifikovala aktivnosti povezane sa IRGC-om koje uključuju pretnje po život i zastrašivanje na teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva".

1/5 Vidi galeriju Kir Starmer podneo ostavku na mesto premijera Velike Britanije Foto: Thomas Krych/AP, Tolga Akmen/EPA, NEIL HALL/EPA

Nove kazne do doživotnog zatvora

Ovlašćenja, usvojena prošlog meseca, uvode nova krivična dela za osobe koje podržavaju ili promovišu grupe koje su zvanično označene kao pretnje koje podržavaju strane države. Kršenje novog zakona može biti kažnjeno zatvorom do 14 godina.

Maksimalna kazna povećava se na doživotni zatvor ukoliko pojedinac učestvuje u špijunaži, sabotaži ili stranom mešanju u korist zabranjenih organizacija.

Vlada je takođe zabranila organizaciju pod nazivom Islamski pokret sledbenika desnice (Islamic Movement of Companions of the Right – IMCR), za koju se navodi da je povezana sa Iranom.

Pod novim zakonom biće označen i Dobrovoljački korpus ruske vojne obaveštajne službe GRU, koji se dovodi u vezu sa trovanjem nervnim agensom u Solzberiju 2018. godine.

Ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper pozvala je iranskog ambasadora u Londonu Sejeda Alija Musavija kako bi ga obavestila o zabrani.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Aktivnosti IRGC-a u Britaniji

U pisanom obraćanju parlamentu, ministarka za bezbednost Anđela Igl navela je da aktivnosti IRGC-a obuhvataju obaveštajne operacije, korišćenje posredničkih grupa i širenje uticaja radi ostvarivanja ciljeva iranske države.

Kao primer navela je dva slučaja pretnji povezanih sa IRGC-om. U januaru 2024. godine Velika Britanija je uvela sankcije iranskim zvaničnicima odgovornim za planove ubistva dvojice novinara televizije Iran International u Britaniji.

To je usledilo nakon upozorenja Nacionalnog centra za sajber bezbednost o "zlonamernim aktivnostima" iranskih posredničkih sajber grupa usmerenih protiv više kritičnih infrastrukturnih sektora u SAD, kao i organizacija u Australiji, Kanadi i Velikoj Britaniji.

1/14 Vidi galeriju Iran ajatolah Ali Hamnei sahrana ajatolaha Foto: STRINGER/EPA, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Antisemitski napadi

Anđela Igl navela je da je IMCR, poznat i kao Harakat Ashab al-Jamin al-Islamijah, povezan sa nizom napada usmerenih na jevrejske zajednice, novinare i izraelske interese u Velikoj Britaniji i širom Evrope između marta i maja 2026. godine.

- Ovi incidenti, uključujući podmetanje požara i zastrašivanje, izazvali su stvaran strah i uznemirenost i ostavili duboke posledice na pogođene zajednice - rekla je ona.

IMCR je javno preuzeo odgovornost za sedam napada na lokacije u Velikoj Britaniji povezane sa jevrejskom i izraelskom zajednicom, kao i medijima na persijskom jeziku, uključujući antisemitski napad u kojem su 23. marta u Golders Grinu zapaljena četiri vozila hitne službe Hacola.

- Iza IMCR-a stajali su pripadnici jedinice Kuds Iranske revolucionarne garde, koji su gotovo sigurno usmeravali napade IMCR-a širom Evrope - rekla je Igl.

Dodala je da će zabrana IRGC-a i IMCR-a "ojačati sposobnost vlasti da ometaju i procesuiraju one koji podržavaju ili omogućavaju ovakve aktivnosti, kao i da potvrde stav Ujedinjenog Kraljevstva da su ovakva zlonamerna dela neprihvatljiva".

1/10 Vidi galeriju Sahrana bivšeg vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamenija Foto: IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE, Altaf Qadri/AP

Ruske aktivnosti protiv Velike Britanije

Anđela Igl je izjavila da je Dobrovoljački korpus GRU-a "pod kontrolom, koordinacijom i nadzorom ruskog vojno-obaveštajnog vrha" i da ima "dugogodišnju istoriju aktivnosti koje predstavljaju pretnju po Ujedinjeno Kraljevstvo i njegove saveznike".

To uključuje trovanje bivšeg ruskog vojnog obaveštajca i dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove ćerke Julije nervnim agensom novičok u Solzberiju 2018. godine.

Prema njenim rečima, nova dobrovoljačka jedinica uključuje bivše pripadnike plaćeničke grupe Vagneri prima direktna naređenja od GRU-a iz Moskve.

- Ovakav model deo je šire strategije kroz koju ruska država kombinuje konvencionalne vojne sposobnosti sa neregularnim i teško dokazivim snagama kako bi širila ruski uticaj u inostranstvu i podrivala bezbednost Evrope i NATO-a - rekla je Igl.

- Vlada procenjuje da je Dobrovoljački korpus GRU-a uključen u aktivnosti koje predstavljaju pretnju od strane strane sile, uključujući sabotaže i druge operacije usmerene protiv Velike Britanije i Evrope. Ova oznaka će dodatno ojačati sposobnost Ujedinjenog Kraljevstva da spreči aktivnosti povezanih formacija i zaštiti nacionalnu bezbednost.

1/4 Vidi galeriju Gliser ruske Obalske straže sa zastavom "Vagnera" na reci Narvi granici Estonije Foto: screenshot X/MFAestonia

Očekuje se potvrda parlamenta

Propisi kojima se zabranjuju ove tri organizacije moraju još da dobiju odobrenje parlamenta. Ukoliko budu usvojeni, kako se očekuje, to će biti prve organizacije zabranjene na osnovu novih ovlašćenja.

- Njihovo zlonamerno delovanje, kao i svi koji rade u njihovo ime, moraju odgovarati za svoje postupke. Moja poruka Iranu, Rusiji i svima koji izvršavaju njihove naloge je jasna - preduzećemo sve neophodne mere kako bismo zaštitili britanske građane, kako u zemlji, tako i u inostranstvu - poručila je Ivet Kuper.

Izvori iz Vajthola navode da se vlada nada da će ova odluka naterati iranske vlasti da dvaput razmisle o ceni svojih operacija u Velikoj Britaniji.

Iako ne očekuju da će zabrana u potpunosti zaustaviti aktivnosti IRGC-a, smatraju da će nova ovlašćenja omogućiti vlastima da efikasnije suzbiju njihove operacije, posebno odvraćanjem sitnih kriminalaca koje regrutuju za izvršavanje zadataka.