Slušaj vest

Protekli jun odneo je 99 života na kupalištima u Nemačkoj. Vruće je, pa se traži rashlađenje, ali pri tome posebno dečaci i muškarci znaju da budu skloni junačenju koje neke vode u smrt.

Vreli početak leta poterao je ljude u Nemačkoj na kupališta, ali za mnoge je to bio odlazak u smrt koju su, uglavnom, sami skrivili.

Nemačko spasilačko društvo saopštilo je da je jun odneo 99 žrtava, što je najviše za taj mesec još od 2003. godine. U junu su temperature u delovima Nemačke danima bile oko 40 stepeni, što je u ovoj zemlji ekstrem koji se retko viđa.

- Tragični početak sezone kupanja donosi zabrinutost da bi pri novim talasima vrućina na vrhuncu leta opet mnogo ljudi moglo da izgubi život u vodi - rekla je predsednica društva Ute Fogt.

Muškarci sebe ugrožavaju

No jedna stvar bode oči – preko 90 odsto žrtava su muškog pola. A ako se posmatraju samo mlade žrtve – onda su sve muškog pola.

- Zato apelujemo posebno na dečake i muškarce da realno procene svoje sposobnosti i izbegavaju rizične akcije - rekla je Fogt.

Podaci se uklapaju u dobro poznat trend. I prošle godine je oko 80 odsto žrtava utapanja bilo muškog pola.

To je svetski fenomen. Recimo, Svetska zdravstvena organizacija je u pamfletu o utapanjima u Srbiji za 2019. godinu pisala da u 75 odsto slučajeva stradaju muškarci.

1767273830crna-gora-kupanje-1-januar-fotorina.jpeg
Foto: RINA

"Precenjivanje sebe"

Najviše ljudi se utapa u jezerima i rekama, gde vrebaju virovi i struje. Stručnjaci navode niz razloga, od naglog ulaska u još relativno hladnu vodu, pogibeljnih skokova, pokušaja da se prepliva voda, ali i prekomernog konzumiranja alkohola.

U svemu tome prednjače muškarci.

- Precenjivanje sebe je logično objašnjenje - kaže Volfgang Gajsmajer, profesor socijalne psihologije i istraživač odluka na univerzitetu u Konstancu.

To, kaže on za SWR, odgovara onome što je poznato iz istraživanja – muškarci inače više reskiraju. Ali opet, oprezno kaže Gajsmajer, u pitanju je koloplet razloga među kojima je i grupna dinamika – u grupama je ponašanje ekstremnije i manje odgovorno.

Češće na divljim kupalištima

I Feliks Rebiček, koji istražuje rizike pri Univerzitetu zdravstvenih nauka u Brandenburgu, kaže da muškarci i žene u različitim situacijama razmišljaju manje ili više.

- I da, muškarci pokazuju veću spremnost na rizik u nekim domenima, pre svega telesnim - rekao je on ranije za javni servis WDR.

Dodao je da nema podataka koliko često muškarci i žene idu na kupanje ili kako plivaju, no jedno se zna: "Muškarce ćete češće zateći na divljim kupalištima nego žene, na skrajnutim vodama gde nema nadzora. Naravno da i to igra veliku ulogu jer se onda teže reaguje u slučaju nesreće."

Budva kupanje u novembru
Budva Foto: RINA

Nasilne smrti

Muškarci inače i u Nemačkoj češće stradaju u svim oblicima nasilnih smrti i nesreća, osim padom koji uglavnom pogađa starije ljude.

Tako je, prema statistici za 2024. godinu, tri puta više muškaraca stradalo u saobraćaju, skoro dvostruko više u požarima, oko 25 odsto više bili su žrtve ubistva, a čak dva i po puta više muškaraca stradalo je od posledica suicida. 

Kurir.rs/RTS

Ne propustitePlanetaUPALILA SE "PEĆ" NAD EVROPOM! "UPOZORAVALI SMO NA OVO 33 GODINE" Majske temperature 15 stepeni Celzijusa iznad proseka, "Došlo ranije nego što smo očekivali"
vrucina.jpg
PlanetaDEVOJČICA UMRLA OD SRČANOG UDARA ZBOG VRUĆINA! Evropa se PRŽI kao u RERNI! Najmanje 8 ljudi preminulo tokom rekordnog toplotnog talasa! (FOTO)
italija08 EPA Angelo Carconi.jpg
DruštvoDA LI SRBIJI PRETI ŠPANSKI TEMPERATURNI SCENARIO? Sve više strepimo od vrućina, suša i vrelih noći, EVO ŠTA KAŽE METEOROLOG
profimedia0692728902-spanija-vrucina.jpg
PlanetaEVROPU ČEKA VRELO LETO: Prete velike suše i oluje, a temperatura će ići i preko 40 stepeni! Evo će najviše biti na udaru
profimedia0452163018.jpg