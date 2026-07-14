Slušaj vest

Protekli jun odneo je 99 života na kupalištima u Nemačkoj. Vruće je, pa se traži rashlađenje, ali pri tome posebno dečaci i muškarci znaju da budu skloni junačenju koje neke vode u smrt.

Vreli početak leta poterao je ljude u Nemačkoj na kupališta, ali za mnoge je to bio odlazak u smrt koju su, uglavnom, sami skrivili.

Nemačko spasilačko društvo saopštilo je da je jun odneo 99 žrtava, što je najviše za taj mesec još od 2003. godine. U junu su temperature u delovima Nemačke danima bile oko 40 stepeni, što je u ovoj zemlji ekstrem koji se retko viđa.

- Tragični početak sezone kupanja donosi zabrinutost da bi pri novim talasima vrućina na vrhuncu leta opet mnogo ljudi moglo da izgubi život u vodi - rekla je predsednica društva Ute Fogt.

Muškarci sebe ugrožavaju

No jedna stvar bode oči – preko 90 odsto žrtava su muškog pola. A ako se posmatraju samo mlade žrtve – onda su sve muškog pola.

- Zato apelujemo posebno na dečake i muškarce da realno procene svoje sposobnosti i izbegavaju rizične akcije - rekla je Fogt.

Podaci se uklapaju u dobro poznat trend. I prošle godine je oko 80 odsto žrtava utapanja bilo muškog pola.

To je svetski fenomen. Recimo, Svetska zdravstvena organizacija je u pamfletu o utapanjima u Srbiji za 2019. godinu pisala da u 75 odsto slučajeva stradaju muškarci.

Foto: RINA

"Precenjivanje sebe"

Najviše ljudi se utapa u jezerima i rekama, gde vrebaju virovi i struje. Stručnjaci navode niz razloga, od naglog ulaska u još relativno hladnu vodu, pogibeljnih skokova, pokušaja da se prepliva voda, ali i prekomernog konzumiranja alkohola.

U svemu tome prednjače muškarci.

- Precenjivanje sebe je logično objašnjenje - kaže Volfgang Gajsmajer, profesor socijalne psihologije i istraživač odluka na univerzitetu u Konstancu.

To, kaže on za SWR, odgovara onome što je poznato iz istraživanja – muškarci inače više reskiraju. Ali opet, oprezno kaže Gajsmajer, u pitanju je koloplet razloga među kojima je i grupna dinamika – u grupama je ponašanje ekstremnije i manje odgovorno.

Češće na divljim kupalištima

I Feliks Rebiček, koji istražuje rizike pri Univerzitetu zdravstvenih nauka u Brandenburgu, kaže da muškarci i žene u različitim situacijama razmišljaju manje ili više.

- I da, muškarci pokazuju veću spremnost na rizik u nekim domenima, pre svega telesnim - rekao je on ranije za javni servis WDR.

Dodao je da nema podataka koliko često muškarci i žene idu na kupanje ili kako plivaju, no jedno se zna: "Muškarce ćete češće zateći na divljim kupalištima nego žene, na skrajnutim vodama gde nema nadzora. Naravno da i to igra veliku ulogu jer se onda teže reaguje u slučaju nesreće."

Budva Foto: RINA

Nasilne smrti

Muškarci inače i u Nemačkoj češće stradaju u svim oblicima nasilnih smrti i nesreća, osim padom koji uglavnom pogađa starije ljude.

Tako je, prema statistici za 2024. godinu, tri puta više muškaraca stradalo u saobraćaju, skoro dvostruko više u požarima, oko 25 odsto više bili su žrtve ubistva, a čak dva i po puta više muškaraca stradalo je od posledica suicida.