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Nadzorne kamere zabeležile su uznemirujući trenutak kada je psihički rastrojen muškarac bacio Molotovljev koktel na osobu u invalidskim kolicima.

Napad se dogodio oko osam časova ujutru 2. jula u Oklahoma Sitiju, preko puta sedišta Policijske uprave Oklahoma Sitija, saopštila je policija.

Identitet žrtve nije objavljen. Policija je kao osumnjičenog identifikovala Aleksandera Emerija (38), višestruko osuđivanog prestupnika sa tetovažama na licu i kriminalnim dosijeom dugim 15 godina, koji uključuje i raniju presudu za podmetanje požara.

Na snimku se vidi muškarac u invalidskim kolicima kako dijagonalno prelazi raskrsnicu. U jednom trenutku Emeri prolazi pored njega na pešačkom prelazu, zatim zastaje, okreće se i iz džepa vadi predmet.

Nakon toga prilazi muškarcu u kolicima, zaustavlja se nekoliko metara od njega i pali Molotovljev koktel. Primetivši da nešto nije u redu, muškarac u invalidskim kolicima pokušava da se udalji vozeći unazad, ali Emeri ubrzo baca zapaljivu napravu ka njemu. Od siline udara planula su invalidska kolica i površina oko njih.

Muškarac u invalidskim kolicima pokušao je da se udalji iz plamena krećući se napred, ali ga je napadač gurnuo, zbog čega su se kolica prevrnula unazad, a on je pao u vatru.

Upozoravamo da snimak može biti uznemirujuć!

Brza reakcija policije i prolaznika

Pošto se napad dogodio ispred sedišta policije, u tom trenutku su tuda slučajno prolazili detektivi u neobeleženom službenom vozilu.

Oni su odmah iskočili iz automobila i izvukli službeno oružje, a na snimku se vidi kako se Emeri predaje i leže potrbuške na zemlju.

Jedan od detektiva potrčao je ka napadaču kako bi ga priveo, dok su drugi detektiv i jedan prolaznik brzo izvukli žrtvu iz plamena.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici Vatrogasne službe Oklahoma Sitija, koji su ukazali medicinsku pomoć povređenom. Prema navodima policije, žrtva je zadobila samo lakše povrede i očekuje se njen potpuni oporavak.

Emeri je odmah uhapšen i optužen za podmetanje požara prvog stepena, napad i nanošenje telesnih povreda smrtonosnim oružjem, povređivanje druge osobe upotrebom eksploziva, proizvodnju eksplozivne naprave i napad sa namerom ubistva, što su sve krivična dela.

Smešten je u pritvorski centar okruga Oklahoma, gde se nalazi uz kauciju od 200.000 dolara, prema zatvorskim evidencijama. Osumnjičeni je rekao policiji da je nasumično izabrao čoveka u invalidskim kolicima kao metu.

Policija je saopštila da je brza reakcija na zločin "pokazala apsolutno najbolje od naše zajednice i naših prvih reagovaoca".

"Detektivi policije Oklahome i brzi prolaznik odmah su pojurili u opasnost kako bi pomogli žrtvi i priveli osumnjičenog na licu mesta", dodala je policija.

"Zahvaljujući ovoj brzoj, herojskoj reakciji, očekuje se da će se žrtva oporaviti, a osumnjičeni je iza rešetaka".

Bogat kriminalni dosije osumnjičenog

Aleksander Emeri, prepoznatljiv po tetovažama na licu, ima dugogodišnji kriminalni dosije koji seže do 2011. godine i obuhvata više presuda i boravaka u ustanovama Odeljenja za korekcije Oklahome.

Prema zvaničnim zatvorskim evidencijama, poslednji put je pušten na slobodu u martu 2024. godine, nakon što je odslužio 132 dana zatvora zbog krađe motornog vozila.